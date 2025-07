Art Basel torna a stupire la scena culturale di Miami Beach dal 5 al 7 dicembre, con le anteprime riservate ai VIP il 3 e 4, e lo fa con un’edizione che punta dritta verso il futuro. L’energia è palpabile, sono 285 le gallerie presenti, provenienti da 44 Paesi, e ben 41 partecipano per la prima volta. Questa è una conferma del ruolo centrale di questa fiera nell’ecosistema globale dell’arte contemporanea.

Sguardo globale, ma cuore americano

Art Basel Miami Beach 2024 – Lee ShinJa, Tina Kim Gallery

Courtesy of Art Basel

Il baricentro resta saldamente ancorato alle Americhe. Oltre due terzi delle gallerie arrivano da Stati Uniti, Sud America e Caraibi. New York, Los Angeles e San Francisco sono rappresentate con forza accanto a storici nomi del mercato come Gagosian, Hauser & Wirth, David Zwirner e Pace. Ma accanto ai colossi si fanno spazio anche gallerie più giovani e indipendenti, come Candice Madey, Margot Samel, Kate Werble e YveYang (tutte da New York) che portano una folata d’aria fresca alla fiera. Una delle novità più significative di questa edizione è l’ingresso di numerose realtà latinoamericane. Per la prima volta Art Basel accoglie una galleria cubana, El Apartamento, con sede tra L’Avana e Madrid. A questa si affiancano nomi emergenti che arrivano da Lima (Crisis), Città del Messico (Lodos, Proyecto Nasal), Buenos Aires (Pasto Galería), San Paolo (Galería Mapa), Guayaquil e Oaxaca. Diventa così una mappa in evoluzione, che riflette il fermento culturale del Sud globale.

Lo sguardo resta però ampio. Quasi cento gallerie europee, asiatiche e africane confermano infatti la propria presenza. Tra i nomi di punta spiccano la milanese Cardi Gallery (anche a Londra), Galerie Karsten Greve da Parigi e Galleria Continua, ormai simbolo della globalità con sedi in Italia, Cina e Cuba.

Le sezioni della fiera

Art Basel Miami Beach si struttura in più sezioni, ormai diventate pilastri della manifestazione. Si differenziano difatti le Galleries (cuore pulsante della fiera, con opere moderne, postbelliche e contemporanee), Nova (spazio riservato alle opere realizzate negli ultimi tre anni, pensato per chi cerca novità), Positions (piattaforma dedicata agli artisti emergenti con progetti monografici) e Survey (sezione pensata per esplorare percorsi storici meno noti).



Courtesy Art Basel

Debutta quest’anno a Miami il premio Art Basel Awards, che verrà assegnato durante la serata del 4 dicembre in collaborazione con il marchio BOSS. È un’iniziativa che mira a valorizzare nuovi talenti e progetti di rilievo. Inoltre, attorno alla fiera ruota un’intera settimana di eventi, incontri e mostre nei luoghi chiave della città: dal Pérez Art Museum al Bass Museum, fino all’ICA Miami. Fitto anche il calendario di talk, incontri con curatori e momenti di approfondimento accessibili al pubblico.

Bridget Finn, alla guida della fiera per il secondo anno consecutivo, riassume così l’intento dell’edizione 2025: «Vogliamo raccontare la vitalità delle Americhe e, al tempo stesso, introdurre nuove voci internazionali al mercato statunitense. È un programma audace, rigoroso e pienamente connesso con il presente».