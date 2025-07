Di questi tempi in cui pagamenti contactless e criptovalute sembrano dominare la scena, le banconote diventano oggetti carichi di significato. Sono immagini familiari, ma anche rappresentazioni collettive di ciò che una comunità vuole raccontare di sé. Per questo la Banca Centrale Europea ha lanciato un concorso internazionale destinato a ridefinire l’estetica delle banconote in euro. Il bando, aperto fino al 18 agosto 2025, è rivolto ai grafici residenti nei paesi dell’Unione Europea. In palio la possibilità di entrare nella storia del continente, disegnando ciò che milioni di cittadini vedranno (e useranno) ogni giorno.

Due temi per ispirare l’identità

Dopo aver consultato cittadini ed esperti, la BCE ha scelto due filoni tematici sui quali dovranno basarsi i nuovi design. Il primo, Cultura europea, vuole rendere omaggio a figure, simboli e architetture che hanno costruito il pensiero del continente. Il secondo, Fiumi e uccelli, è un tributo alla biodiversità e alla geografia poetica dell’Europa. I progetti grafici dovranno essere declinati su sei tagli (5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro), con coerenza stilistica e sensibilità ai temi.

Come funziona il concorso

Il percorso è strutturato in due fasi. In una prima selezione, i candidati dovranno inviare curriculum e portfolio. Una giuria indipendente, nominata dalla BCE, individuerà i profili più adatti a elaborare le proposte. Nella seconda fase, i designer selezionati presenteranno le loro serie di banconote, e fino a cinque progetti per ciascun tema verranno sottoposti a consultazione pubblica.

La decisione finale sarà presa dal Consiglio direttivo della BCE entro la fine del 2026. La produzione delle nuove banconote avverrà solo in seguito, con una progressiva introduzione nella circolazione reale prevista negli anni successivi.

Lagarde: «Un’euro che rifletta chi siamo»

«L’euro è più di una semplice valuta. È un simbolo dell’identità europea, nella sua unità e diversità», ha dichiarato la presidente della BCE, Christine Lagarde, nel comunicato ufficiale. «Con questo concorso invitiamo i designer a interpretare ciò che ci accomuna, nei nostri valori culturali e nel nostro rapporto con la natura».

Le attuali banconote, in circolazione dal 2002, raffigurano architetture immaginarie (ponti, portali, finestre) che simboleggiano libertà e apertura, ma senza riferimenti pragatici. Con questo nuovo ciclo, l’intenzione è di dare un volto più riconoscibile e autentico alla moneta. Il concorso riapre anche una riflessione su chi e cosa vorremmo vedere rappresentato sul nostro denaro. Figure storiche? Paesaggi naturali? Simboli astratti? L’Europa ha la possibilità, per la prima volta dopo oltre vent’anni, di raccontarsi visivamente.