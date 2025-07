Ministero della Cultura, via libera alle nomine di 128 dirigenti

Dopo settimane di impasse e preoccupazioni crescenti sul fronte della gestione amministrativa e dei progetti PNRR, il Ministero della Cultura ha finalmente sbloccato la situazione. Con una comunicazione ufficiale datata 18 luglio, il MiC ha annunciato l’assegnazione di 128 incarichi dirigenziali di seconda fascia, una decisione che consente di ripristinare la piena operatività di numerose strutture culturali strategiche del Paese.

L’annuncio arriva in un clima teso, segnato da ritardi procedurali, rilievi della Corte dei conti e dichiarazioni critiche del ministro Alessandro Giuli nei confronti della commissione selezionatrice. Tuttavia, la nota del ministero sottolinea che gli incarichi sono finalizzati a valorizzare «competenze, esperienze e risultati del capitale umano interno alla Pubblica Amministrazione».

Un ritorno alla normalità per il sistema culturale italiano

Con la nuova tornata di nomine, istituti fondamentali come soprintendenze, musei, archivi e biblioteche tornano ad avere una guida stabile, dopo mesi di gestione in proroga o affidata a funzionari senza pieni poteri decisionali. Gli incarichi sono stati proposti dai Capi dipartimento e dai Direttori generali, e tra i nominati figurano nomi di rilievo nel panorama culturale nazionale.

Tra i principali incarichi assegnati: Luana Toniolo al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia; Fabio De Chirico all’Istituto Centrale per la Grafica; Silvia Scipioni alla Biblioteca Nazionale di Napoli; Stefano Campagnolo alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; Filippo Luigi Stefano Masino alle Residenze Reali Sabaude; Lisa Lambusier alla Soprintendenza Archeologia di Roma e Rieti. Per la Direzione Generale Creatività Contemporanea, sono state nominate, Annalisa Lombardi (Servizio I – Imprese culturali e creative), Marta Giuseppina Ragozzino (Servizio II – Arte contemporanea e fotografia), Maria Piccarreta (Servizio III – Architettura contemporanea e rigenerazione urbana)

Le parole del Ministro Giuli

«Con questo atto accresciamo le capacità operative del Ministero della Cultura, rafforzando il principio del merito come motore del buon andamento della Cosa Pubblica», ha dichiarato il Ministro in occasione della pubblicazione delle nomine. Il Ministro ha anche annunciato che entro l’estate sarà pubblicato il bando per i direttori dei musei di seconda fascia, a cui seguiranno le assunzioni previste per il 2025, inclusi i vincitori del concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e gli idonei del corso-concorso per dirigenti tecnici.