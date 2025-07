UNESCO, sono 21 i nuovi siti Patrimonio dell’Umanità

Dai castelli che sembrano usciti da una favola alle testimonianze più dure della storia contemporanea, l’UNESCO ha annunciato l’iscrizione di 21 nuovi siti nella Lista del Patrimonio Mondiale, portando a oltre 1240 il totale delle proprietà protette in più di 170 paesi. Un gesto che non è solo simbolico, ma che implica impegni concreti in termini di conservazione, promozione culturale e sviluppo sostenibile, anche in chiave turistica. Tra i nuovi ingressi si alternano monumenti di valore storico e ambienti naturali di rara bellezza. È il caso, ad esempio, del Paleopaesaggio di Faya negli Emirati Arabi, che custodisce testimonianze umane risalenti all’Età della Pietra, e di Murujuga, in Australia, uno dei luoghi con la più lunga continuità di attività umana documentata al mondo, oltre 50.000 anni. Accanto a questi, anche i siti di arte rupestre in Corea del Sud e nella Repubblica di Baschiria, con incisioni che raccontano visioni del mondo arcaico.

Murujuga, Australia

L’Europa celebra il riconoscimento degli iconici castelli di Ludovico II di Baviera: Neuschwanstein, Linderhof, Schachen e Herrenchiemsee. Veri e propri simboli dell’immaginario romantico, che hanno ispirato anche la cultura popolare, come il castello Disney de La bella addormentata nel bosco. “Per i nostri castelli da favola, una favola diventa realtà”, ha commentato il governatore bavarese Markus Söder. Tuttavia, non tutti i siti appena riconosciuti raccontano storie incantate. La Cambogia vede oggi riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità tre luoghi legati al regime dei Khmer Rossi: la prigione M-13, il Museo del Genocidio di Tuol Sleng e il Centro del Genocidio di Choeung Ek. Luoghi di memoria e dolore, trasformati in spazi di riflessione per costruire una cultura della pace. “Che questa iscrizione serva a ricordare che la pace deve essere sempre difesa”, ha detto il premier Hun Manet.

Neuschwanstein

Møns Klint Parco brasiliano Cavernas do Peruaçu

Anche il patrimonio naturale arricchisce la lista: il Parco brasiliano Cavernas do Peruaçu, con le sue grotte spettacolari e pitture rupestri, e le scogliere bianche di Møns Klint, in Danimarca, tra i paesaggi costieri più suggestivi d’Europa. L’UNESCO ha inoltre rimosso tre siti dalla Lista del Patrimonio in Pericolo, tra cui le foreste pluviali di Atsinanana in Madagascar. Un segnale positivo, frutto dell’impegno delle comunità locali nella salvaguardia ambientale. “Sono loro i veri custodi del nostro patrimonio naturale”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Max Andonorina Fontaine. Tra memoria, bellezza e resilienza, i nuovi riconoscimenti UNESCO non sono solo premi, ma promesse: verso un’eredità da proteggere, tramandare e vivere in armonia con il passato e il futuro.