Il ministro Giuli nomina i direttori dei musei. Ecco i volti della cultura

Il ministero della Cultura ha ufficializzato le nomine dei super-direttori per i cinque principali musei statali italiani, designati dal ministro Alessandro Giuli sulla base delle terne proposte dalla commissione di valutazione entro il 15 luglio. Andreina Contessa sarà direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello; Francesco Sirano guiderà il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; al Museo Nazionale Romano sarà direttrice Federica Rinaldi; ai Musei Reali di Torino è affidato il mandato a Paola D’Agostino mentre Simone Quilici, architetto e paesaggista, dirige il Parco Archeologico del Colosseo. Con queste nomine, il governo Giuli avvia una nuova stagione di governance per i musei simbolo dell’Italia, dando il via a una fase di rilancio sostenibile e valorizzazione internazionale del patrimonio culturale nazionale.

Ministro Giuli «insoddisfatto del lavoro della commissione»

Lunedì scorso tuttavia, il ministro aveva espresso riserve sulle terne di candidati proposte per la nomina dei direttori dei musei di prima fascia. Pur riconoscendo il valore professionale dei nomi, ha dichiarato di essere insoddisfatto del lavoro della commissione, aggiungendo che valuterà se riaprire il bando, in parallelo a quello per i musei di seconda fascia, per garantire una selezione all’altezza e di indiscusso prestigio, sia a livello nazionale che internazionale.

Una posizione, quella di Giuli, che aveva acceso forti polemiche politiche, soprattutto tra le opposizioni che avevano parlato di possibili danni erariali legati al blocco delle nomine e sollevato dubbi sulla trasparenza dell’iter. Tuttavia, la comunicazione ufficiale diffusa ieri sera dall’ufficio stampa del ministero della Cultura, con la conferma delle nomine, ha chiuso la vicenda, allineandosi alle scelte della commissione e smorzando le tensioni politiche

Ecco chi sono i nuovi volti della cultura italiana

Andreina Contessa, storica dell’arte, curatrice e studiosa di fama internazionale, è stata nominata nuova direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze e dei Musei del Bargello. Con una solida esperienza nella gestione museale e nella valorizzazione del patrimonio culturale, Contessa porta con sé un curriculum di alto profilo: dal Museo Storico e Parco del Castello di Miramare alla direzione, dal 2020, della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia. Francesco Sirano, archeologo e funzionario del Ministero della Cultura dal 1999, è il nuovo direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Già alla guida per due mandati del Parco Archeologico di Ercolano, vanta una lunga esperienza nella tutela delle aree archeologiche campane. Laureato in lettere classiche, ha completato la sua formazione tra Atene e Napoli, specializzandosi in archeologia greco-romana e cultura materiale.

Andreina Contessa Francesco Sirano

Federica Rinaldi è la nuova direttrice del Museo Nazionale Romano. Archeologa e funzionaria del Ministero della Cultura dal 2010, ha maturato una solida esperienza nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico. Dopo aver diretto il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro e gestito le aree archeologiche di Concordia, Jesolo e Altino, ha operato presso la Soprintendenza Speciale di Roma e, dal 2017, ha lavorato nel Parco Archeologico del Colosseo. Paola D’Agostino dal 2015 alla guida del Musei del Bargello, a Firenze. Napoletana, specialista in scultura antica, è tra i più giovani direttori entrati in carica con la riforma Franceschini: nel suo curriculum figura una lunga esperienza professionale soprattutto all’estero, come per il Metropolitan di New York.

Federica Rinaldi Paolo D’Agostino

Simone Quilici, architetto e paesaggista, è il nuovo direttore del Parco Archeologico del Colosseo. Già alla guida del Parco dell’Appia Antica, ha maturato una lunga esperienza nella valorizzazione di itinerari culturali e storico-religiosi, occupandosi del recupero del patrimonio presso la Regione Lazio. La sua nomina porta una visione integrata tra paesaggio, archeologia e fruizione sostenibile.