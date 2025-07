La grande bellezza di Dolce & Gabbana conquista i Fori Imperiali

La notte scorsa, la moda ha trovato casa nel cuore della storia. Dolce & Gabbana ha riportato la grande couture tra le rovine dei Fori Imperiali con una sfilata spettacolare, capace di fondere mito, arte e cinematografia in un solo, emozionante racconto visivo. La collezione Alta Moda della maison italiana ha sfilato lungo la Via Sacra trasformata per una sera in passerella monumentale, tra colonne corinzie e statue millenarie, illuminate da giochi di luce sapientemente orchestrati per esaltare la grandiosità del luogo.

Le creazioni, vere e proprie opere d’arte sartoriale, hanno evocato l’opulenza dell’Impero romano e il glamour intramontabile della Dolce Vita. Abiti drappeggiati come toghe, bustier cesellati come armature da imperatrice, ricami che riproducevano mosaici antichi e simboli latini: ogni dettaglio sembrava evocare un’epoca lontana, ma mai così presente. Il Pantheon, il Colosseo, la lupa capitolina e le effigi degli imperatori si sono trasformati in motivi decorativi, restituendo a Roma il ruolo di musa eterna.

A pochi metri dagli archi di Tito e di Settimio Severo, tra i resti di una civiltà millenaria, sedevano ospiti d’eccezione: Cher, Christian Bale, Isabella Rossellini, e persino il bomber del Manchester City Erling Haaland. Tutti rigorosamente vestiti Dolce & Gabbana, in una sorta di tributo corale all’estetica del brand. Il front row sembrava un red carpet internazionale incastonato tra pietre romane.

Ma dietro lo sfarzo e la teatralità della sfilata, c’è stato anche un messaggio di impegno: la maison ha annunciato investimenti per il restauro e l’illuminazione permanente di parte dei Fori e di Castel Sant’Angelo, dove questa sera si terrà l’evento dedicato all’Alta Sartoria maschile. L’evento è stato anche un banco di prova per la sicurezza, con un sofisticato sistema antidrone e controlli serrati lungo l’intera area archeologica.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana, emozionati al termine della serata, hanno definito Roma “la sfida più alta, il nostro esame di maturità”. Un’affermazione che suona più come un atto d’amore che come una dichiarazione d’intenti. E in effetti, questa sfilata non è stata solo moda, ma una dichiarazione poetica, una celebrazione del genio italiano e della bellezza eterna.

Roma, ancora una volta, ha dimostrato di essere non solo un museo a cielo aperto, ma anche un palcoscenico senza tempo per chi sa raccontarla con rispetto e visione.