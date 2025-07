Capalbio, una serata tra scultura, architettura e paesaggio

Tra i cipressi secolari e le architetture eleganti della Tenuta della Sgrilla, immersa nella campagna della Maremma, arriva Arte in Salotto, il progetto espositivo ideato dalla storica dell’arte e curatrice Camilla Prini. Il 19 luglio 2025, per una sola sera, la galleria milanese trasformerà la tenuta in un “salotto diffuso”, dove arte, natura e accoglienza daranno vita a un evento esclusivo.

Fondata nel 2020, Arte in Salotto è più di una galleria: è un modo nuovo di vivere l’arte, all’interno di spazi intimi e personali. Con sede fissa in via Milazzo a Milano, il progetto si distingue per le sue mostre site-specific e per l’attenzione alla relazione tra opera, contesto e pubblico. “Volevo uno spazio che respirasse come una casa, dove l’arte potesse essere vissuta con naturalezza”, racconta la curatrice. Capalbio, con la sua atmosfera sospesa tra storia, paesaggio e silenzio, diventa la cornice ideale per questa visione.

Restaurata dall’architetto Emanuela Esposito, la Tenuta della Sgrilla è un luogo dove materia e luce dialogano in modo poetico. Qui, le opere di quattro artisti selezionati da Prini — Marcello Chiarenza, Girolamo Ciulla, Isabelle Cornière e Paola Cassola — abiteranno il paesaggio, confondendosi con l’architettura e la natura circostante. Chiarenza porta in scena sculture teatrali e simboliche; Ciulla lavora la pietra in forme classiche e spirituali; Cornière indaga con grazia la figura femminile; Cassola plasma materiali naturali in composizioni astratte. Le loro opere, più che esposte, saranno “presenti”: integrate nei giardini, sotto i porticati, accanto alle piscine, come parte viva del luogo.

L’evento, pensato per collezionisti, interior designer e amanti dell’arte figurativa, rappresenta un invito a rallentare e osservare, formulando così una nuova idea di collezionismo: personale, empatico, integrato nella quotidianità. Prini offre anche consulenze personalizzate, servizi digitali e render su misura per aiutare a immaginare l’opera d’arte dentro le case.

All photos courtesy Arte in Salotto