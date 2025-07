Il MIMA ospiterà la mostra del Turner Prize 2026

Dopo Bradford nel 2025 sarà Middlesbrough, nel nord-est dell’Inghilterra, a ospitare il Turner Prize 2026, uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello mondiale per l’arte contemporanea. L’annuncio ufficiale è stato accolto con entusiasmo dalla comunità culturale locale e segna un punto di svolta per la città e per il MIMA – Middlesbrough Institute of Modern Art, che ospiterà l’esposizione dei quattro artisti finalisti nell’autunno 2026, con la cerimonia di premiazione prevista per dicembre. Il Turner Prize, organizzato dalla Tate, viene assegnato ogni anno a un artista visivo britannico, intendendo per “britannico” chi lavora prevalentemente nel Regno Unito o è nato nel Paese ma opera all’estero. Tra i vincitori e finalisti delle passate edizioni si contano figure di rilievo come Damien Hirst, Steve McQueen, Antony Gormley, Lubaina Himid e, più recentemente, Jasleen Kaur.

Un riconoscimento che valorizza un territorio in trasformazione

Il MIMA, parte integrante della Teesside University, è noto a livello internazionale per la sua eccellenza artistica e per il suo impegno nella rigenerazione culturale e sociale del territorio. Laura Sillars, direttrice del museo e Dean of Culture & Creativity dell’università, ha sottolineato come ospitare un evento di tale portata sia «la conferma del ruolo guida che MIMA svolge nello sviluppo dell’ecosistema dell’arte contemporanea a livello locale, nazionale e internazionale».

Il premio non sarà solo una mostra, ma il cuore di un programma culturale diffuso, promosso in collaborazione con la Tees Valley Combined Authority, che coinvolgerà l’intera regione con attività, eventi e supporto agli operatori del settore creativo, nell’ambito del piano di crescita per l’economia culturale e turistica.

Il MIMA come motore di crescita

Già definito da Nicholas Serota, presidente dell’Arts Council England, come un «faro e catalizzatore per lo sviluppo sociale ed economico», MIMA ha avuto un impatto tangibile sulla scena artistica di Middlesbrough. Ha attratto artisti da tutta la Gran Bretagna, contribuendo a trattenere giovani talenti nel territorio, e ha stimolato la nascita di gallerie indipendenti e iniziative artistiche di base. La città vanta anche importanti opere di arte pubblica come la celebre Bottle of Notes di Claes Oldenburg e Temenos di Anish Kapoor, a pochi passi dal museo.

L’arrivo del Turner Prize si inserisce in una strategia più ampia, Towards 2030, lanciata nel 2025 da istituzioni culturali e accademiche per guidare Middlesbrough verso il bicentenario della città e i 100 anni della Teesside University. Già oggi sono stati stanziati oltre 80 milioni di sterline da soggetti pubblici e privati per la creazione di nuovi spazi per la produzione artistica, atelier, laboratori, luoghi per la comunità e il recupero di edifici storici destinati a funzioni culturali.

L’arte al centro della rigenerazione urbana

Per Paul Croney OBE, rettore della Teesside University, questo evento incarna la visione dell’università come “istituzione-ancora” del territorio: «MIMA è un motore per la crescita artistica e culturale. Attraverso i suoi corsi e progetti di ricerca, sostiene gli studenti e gli artisti verso carriere internazionali. Ospitare il Turner Prize è un segnale concreto del nostro impegno». Anche il direttore della Tate Britain e presidente della giuria del Turner Prize, Alex Farquharson, ha espresso entusiasmo per l’edizione 2026: «Il Turner Prize accende il dibattito sull’arte contemporanea e valorizza il patrimonio culturale delle nostre città. MIMA, con la sua collezione e il forte legame con la comunità, è il luogo ideale per ospitarlo».

Infine, i leader politici locali celebrano il riconoscimento come una vittoria strategica. Per il sindaco della Tees Valley, Ben Houchen, il premio «porterà investimenti, visitatori e opportunità, rafforzando la reputazione della regione come destinazione per grandi eventi culturali». E il sindaco di Middlesbrough, Chris Cooke, aggiunge: «Il nostro obiettivo è diventare la città più creativa del Regno Unito. Il Turner Prize ci aiuterà a cambiare la percezione della città e a mostrarne il valore culturale a livello globale».