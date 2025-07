È stato inaugurato a Shanghai il più grande parco a tema LEGO mai realizzato. Situato a Fengjing Town, nel distretto di Jinshan, il LEGOLAND Shanghai Resort ha aperto ufficialmente al pubblico il 5 luglio 2025 segnando un traguardo significativo per il marchio danese e per l’intrattenimento familiare in Cina. Il progetto, atteso da anni, unisce innovazione, creatività e tradizione culturale locale in un’esperienza pensata per bambini dai 2 ai 12 anni e le loro famiglie. Con oltre 85 milioni di mattoncini, l’enorme complesso ridefinisce i canoni del parco tematico.

LEGOLAND Shanghai Resort: un parco da record

Il LEGOLAND Shanghai Resort si estende su una superficie di 318.000 metri quadrati, configurandosi come il più grande resort a tema LEGO al mondo. I lavori per la realizzazione della struttura sono iniziati il 17 novembre 2021 e hanno coinvolto oltre 10.000 lavoratori. Dopo anni di progettazione e costruzione, il parco è stato aperto ufficialmente, in occasione di una cerimonia inaugurale a cui hanno preso parte rappresentanti del governo di Shanghai e Jinshan, oltre ai vertici di Merlin Entertainments, LEGO Group e New Jinshan Investment Group.

Durante la settimana inaugurale, dal 5 al 13 luglio 2025, i visitatori possono assistere a eventi speciali, spettacoli esclusivi e attività immersive. All’ingresso, ad accogliere gli ospiti, si trova “Dada”, una gigantesca minifigure LEGO. Il resort rappresenta anche il primo parco LEGOLAND in Cina, destinato a diventare un punto di riferimento nel secondo mercato mondiale dei parchi a tema. Come dichiarato da Fiona Eastwood, CEO di Merlin Entertainments: “Questo traguardo rappresenta un passo fondamentale verso la nostra ambizione di diventare leader globali nelle destinazioni di intrattenimento di marca”.

Attrazioni uniche e riferimenti culturali

Il resort offre un totale di 75 attrazioni, suddivise in otto aree tematiche. Tra le più spettacolari, spicca Miniland, uno spazio coperto che riproduce in scala, con mattoncini LEGO, celebri monumenti internazionali e icone architettoniche cinesi come la Grande Muraglia e la Torre della Perla. L’intero parco è stato concepito per fondere l’immaginario LEGO con elementi della cultura tradizionale locale. Tra i percorsi più suggestivi ci sono quelli in barca, che si snodano tra riproduzioni in scala 1:25 di antichi villaggi d’acqua.

Tra le novità mondiali figura la Big LEGO Coaster, la prima montagna russa ispirata ai mattoncini, e la Legoland Tower, torre panoramica alta 60 metri. Grande attesa anche per lo spettacolo “Battaglia per il Monte dei Fiori e dei Frutti”, ispirato alla linea LEGO Monkie Kid, che viene proposto per la prima volta al mondo proprio a Shanghai. In quest’area tematica dedicata, si trovano inoltre ristoranti, attrazioni interattive e installazioni immersive. Secondo Niels B. Christiansen, CEO del LEGO Group, “LEGOLAND Shanghai sarà parte integrante del LEGO ecosistema in Cina e una grande aggiunta alla nostra rete di vendita al dettaglio e agli eventi del marchio”.

Hotel, ristorazione e servizi a tema

Il resort include anche il LEGOLAND Hotel, una struttura con 250 camere decorate secondo i temi più popolari del mondo LEGO. L’esperienza si completa con sei ristoranti principali, una vasta rete di chioschi e aree ristoro, e un’offerta culinaria interamente ispirata ai mattoncini. Tra i punti di maggiore richiamo, il Bricks Family Restaurant e il Pigsy’s Food Court, dove anche i piatti cinesi e gli hamburger vengono serviti in stoviglie a tema LEGO. I dessert non sono da meno: tra i più fotografati ci sono i gelati a forma di mattoncino.

I biglietti d’ingresso sono già disponibili sull’app ufficiale. Il prezzo per gli adulti varia da 319 yuan (circa 40 euro) in bassa stagione a 599 yuan (circa 72 euro) in alta stagione. I bambini beneficiano di una tariffa ridotta pari a circa l’80% del costo standard. Il parco è pensato per un target familiare offrendo un’esperienza completa che unisce gioco, scoperta e immaginazione.