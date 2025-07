Un nuovo futuro è ancora possibile?

Re:humanism raddoppia. Nello spazio Silos della Fondazione Pastificio Cerere ha da poco inaugurato uno spin-off della mostra Timeline Shift, aperta lo scorso 18 giugno negli spazi della Fondazione romana. Si tratta del lavoro più recente dell’artista Silvia Dal Dosso, The Future Is Weird AF (Trilogy). Il progetto si inserisce nel programma della quarta edizione di Re:humanism Art Prize curata da Daniela Cotimbo, restando sulla questione aperta dell’evoluzione dell’immaginario contemporaneo al netto delle nuove tecnologie e sul nuovo concetto di tempo indagato in mostra.

Il futuro è strano quindi, ma lo vediamo ancora. Il film di Dal Dosso, articolandosi in tre parti, propone un ritratto caotico e spiazzante dell’era dell’IA generativa: un mondo “post-post-post-verità”, dove l’intelligenza artificiale genera, ancora una volta, realtà alternative e nuove identità. Celebrità defunte riportate in vita, miliardari in fuga nel sottosuolo, influencer virtuali, pubblicità emotiva e relazioni con bot abitano lo scenario distopico e iperreale del film all’interno del quale veniamo guidati dalla voce sintetica del documentarista britannico Adam Curtis riprodotta tramite un software di voice cloning.

Il programma di Re:humanism 4 continua con altri due eventi, previsti per la serata del 10 luglio 2025: la presentazione di AI & Conflicts vol. 02, pubblicazione a cura di Daniela Cotimbo, Francesco D’Abbraccio e Andrea Facchetti, che indaga i temi della mostra e raccoglie le testimonianze di artisti e ricercatori impegnati nel dibattito globale. Attraverso prospettive interdisciplinari, il volume traccia un percorso tra dataset coloniali, bias di genere e appropriazione della cultura visiva, interrogando il significato stesso di autorialità e creatività nell’era dell’apprendimento automatico. A conclusione, la performance audiovisiva nel cortile interno della Fondazione dell’artista Franz Rosati, vincitore del premio speciale APA con l’opera DATALAKE:CONTINGENCY, installazione che raccoglie insieme scenari generati dall’AI in costante mutamento, evocando il conflitto tra natura e tecnologia e il loro tentativo di coesistenza.



La mostra alla Fondazione Pastificio Cerere

In mostra fino al 30 luglio 2025, Timeline Shift, la collettiva della quarta edizione di Re:humanism, riunisce i lavori dei dieci finalisti del premio negli spazi della Fondazione Pastificio Cerere di Roma. Il progetto espositivo, curato come ogni anno da Daniela Cotimbo, mette in discussione le logiche estrattive di dati e risorse che oggi guidano lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, aprendo la riflessione all’utilizzo di modelli tecnologici più sostenibili e inclusivi. Mettendo in discussione la naturale linea temporale, Timeline Shift prova a superare la visione occidentale, lineare e produttivista di tempo per proporne una rilettura critica e riscrivere i presupposti dello sviluppo tecnologico. «Fondata sul dato e sul calcolo statistico, l’AI tende a riprodurre un futuro prevedibile ed escludente», dichiara la curatrice Daniela Cotimbo. «La mostra decostruisce questa concezione lineare e produttivista del tempo, radicata nella società occidentale, per aprirsi a visioni più soggettive e stratificate».

Re:humanism 4, Timeline Shift, installation view, photo Carlo Romano

Il primo posto dell’art prize è stato vinto dal collettivo Lo-Def Film Factory del duo Francois Knoetze e Amy Louise Wilson con Concept Drift, un ambiente immersivo e interattivo che intreccia videogioco, archivio visivo e narrazione postcoloniale. Un contro-archivio della cultura sudafricana, fatto di modelli 3D generati da AI, collage materici e ambienti game-based che indagano come l’intelligenza artificiale riattivi e riformuli, in chiave tecnocapitalista, logiche storicamente radicate nel colonialismo. L’opera di Isabel Merchante, One Day I Saw the Sunset Ten Thousand Times, si aggiudica il secondo premio con una macchina algoritmica che si trasforma in una romantica entità contemplativa che osserva tramonti, mettendo in crisi le coordinate emotive e percettive a cui siamo abituati e la riproducibilità digitale del naturale. Minne Atairu con Da Braidr, al terzo posto, ha elaborato una “start-up concettuale” che utilizza l’AI generativa per sostenere l’autonomia economica, culturale ed estetica delle donne nere, smontando una a una le retoriche promozionali dell’AI all’interno del discorso tecnocapitalista.

Re:humanism 4, Timeline Shift, installation view, Lo-Def Film Factory, photo Carlo Romano

Re:humanism 4, Timeline Shift, installation view, Isabel Merchante, photo Carlo Romano Re:humanism 4, Timeline Shift, installation view, Isabel Merchante, photo Carlo Romano

Tra gli altri finalisti: Federica Di Pietrantonio, già finalista nella precedente edizione, con Net Runner 01, un’installazione “indossabile” che sonda le modalità con cui gli ambienti virtuali – in particolare i videogiochi e i forum decentralizzati – plasmano le nostre percezioni in termini di identità, tempo e relazioni. Amanda E. Metzger con un archivio generativo e decentralizzato di voci di diario create da un’AI – Ever – addestrata sui suoi scritti personali collezionati tra il 2010 e 2023, proiettando esperienze autentiche del passato in futuri speculativi. Su un morbido tappeto bianco cosparso di cuscini, i visitatori possono leggere le voci del diario, sia reali che generate dall’AI, proiettate sul soffitto e poi trasformate in NFT e conservate su blockchain, dando forma a una memoria intima potenzialmente eterna e lasciando al contempo intatta la tensione tra l’essere autori della propria storia e perderne il controllo.

Re:humanism 4, Timeline Shift, installation view, photo Carlo Romano

Cloud Scripts di Kian Peng Ong è un’installazione che interpreta i Cloud Seals taoisti come forma asemica di comunicazione con il mondo spirituale. Attraverso un modello di AI addestrato su un corpus di sigilli, l’opera genera talismani privi di significato pittografico specifico ma carichi di intenzione rituale, sottraendo la macchina dall’orizzonte produttivistico per proiettarla nella dimensione di connessione trascendentale. Screen Tests, invece, di Esther Hunziker presenta al pubblico un’elegante serie di ritratti video AI generated popolati da identità ibride, dove figure umane si fondono a identità pelose, richiamando nella composizione estetica sia alla fotografia di casting cinematografico che agli screen tests di Andy Warhol. Il collettivo IOCOSE rientra tra i finalisti del premio con l’opera AI-Ludd: video installazione che mette in scena un’AI fittizia, addestrata a pensare e agire da luddista, cioè come coloro che storicamente si opposero ai cambiamenti tecnologici nel lavoro. Con taglio ironico e paradossale, l’opera sovverte le narrazioni ottimistiche sull’AI come strumento di efficienza, dando voce a un agente algoritmico che invita a sabotare le macchine, abbandonare il lavoro e reclamare finalmente del tempo per se stessi.

Re:humanism 4, Timeline Shift, installation view, Adam Cole & Gregor Petrikovic, photo Carlo Romano Re:humanism 4, Timeline Shift, installation view, Daniel Shanken, photo Carlo Romano

Re:Humanism 4 – Timeline Shift_installation view, Franz Rosati, photo Carlo Romano

Muovendosi oltre questa sequenza temporale, tutti gli artisti in mostra immaginano un’AI capace di generare spazi di possibilità, molteplicità e ascolto, in un tentativo di resistenza a un presente segnato da crisi umane, ecologiche e culturali.

Nel sotterraneo del Pastificio, nello spazio Molini, sono posizionate le ultime due opere finaliste. Me vs. You, videoinstallazione multicanale di Adam Cole e Gregor Petrikovič che esplora le sfumature dell’intimità queer a partire da un incontro di wrestling. Sfruttando l’incapacità della visione artificiale di distinguere corpi intrecciati, l’intelligenza artificiale produce una copia dell’incontro, scambiandolo per un poetico amplesso contemporaneo. Infine, in un pozzo di pietra, forse l’opera più oscura della mostra: The Pit di Daniel Shanken evoca un mondo artificiale al collasso, trascinando lo spettatore in un loop infinito tra incanto tecnologico e fallimento sistemico, dove le stesse AI finiscono bloccate nei loro stessi schemi riproduttivi.

Re:humanism per Digitalive di Romaeuropa

Appuntamento ormai fisso fin dalla prima edizione del art prize, il premio Digitalive di Romaeuropa va quest’anno a Valerie Tameu con il progetto Orynthia, insieme alla menzione speciale assegnata a Jessica Tucker con il suo progetto Improbable Excess. Bisognerà aspettare settembre per vedere entrambe le performance negli spazi del Mattatoio che aprono a due punti di vista speculari sulle realtà virtuali, ora strumenti di resistenza culturale, ora macchine di controllo.