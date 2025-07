Riparte a Polignano a Mare il ciclo di incontri estivi promosso dalla Fondazione Pino Pascali. Intrecciando arte, cultura e attualità nel suggestivo scenario della terrazza affacciata sul mare, l’iniziativa è ormai un appuntamento fisso dell’estate pugliese e si conferma uno spazio di dialogo aperto al pubblico, in cui storici dell’arte, scrittori, giornalisti e curatori si confrontano attorno ai temi più vivi dell’arte contemporanea, ampliandone le prospettive e aprendo riflessioni condivise. Con un programma che ne arricchisce le serate, la Fondazione punta a consolidare il suo ruolo come polo culturale non solo locale, ma anche nazionale e internazionale.

Il programma estivo della Fondazione Pascali

Il primo incontro, in collaborazione con il festival Il Libro Possibile, è previsto il 10 luglio alle 18.30 e vedrà protagonisti Rachele Ferrario, storica e critica d’arte contemporanea, e Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, in una conversazione intorno al libro La contesa su Picasso. Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli (La Tartaruga), che racconta la battaglia simbolica e culturale di due figure fondamentali nella storia dell’arte italiana del secondo dopoguerra. Il 17 luglio sarà la volta di Giuseppe Teofilo, direttore artistico della Fondazione, che aprirà al pubblico le dinamiche interne dell’istituzione con un intervento dedicato alla progettualità, alla visione e all’impatto della Fondazione Pascali sul territorio e oltre.

Il 24 luglio, Elena Del Drago, storica dell’arte e voce di Rai Radio 3, guiderà alla scoperta della scena artistica romana degli anni Sessanta, tra personaggi celebri e figure dimenticate, offrendo un ritratto vivido e inedito del contesto in cui si formò Pino Pascali. A chiudere il ciclo, il 31 luglio, sarà Giuliana Schiavone con una riflessione affascinante sul ruolo dell’ascolto nell’arte contemporanea, esplorando il confine tra suono e corpo, tra spazio e percezione sensibile, in una prospettiva che intreccia arti visive, sound studies e studi di genere.

Con questo programma, la Fondazione Pino Pascali rinnova il suo impegno nella promozione di un pensiero critico sull’arte contemporanea e nella costruzione di una comunità culturale viva, aperta e consapevole. Ogni incontro diventa un’occasione per avvicinare il pubblico alla complessità del presente attraverso le voci di chi, ogni giorno, lo abita e lo racconta attraverso le forme dell’arte, della scrittura, della ricerca. Sullo sfondo, il mare di Polignano, testimone silenzioso di una cultura che continua a generare bellezza e visione.

info: fondazionepascali.it