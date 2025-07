Tornano a risplendere i fasti dell’Hôtel Les Roches, gioiello incastonato sulle scogliere di Aiguebelle, con le Îles d’Or a fare da maestosa cornice. Inaugurata nel 1930 come Les Roches Fleuries, questa dimora a picco sul mare accoglieva tra gli altri Thomas Mann nel 1933, Humphrey Bogart insieme a Lauren Bacall, Jean Cocteau, Christian Dior, Winston Churchill e Françoise Sagan durante le riprese di Bonjour Tristesse.

Dopo un lungo periodo di chiusura, contrassegnato da successive ristrutturazioni fra gli anni ’50 e ’80, l’hotel riapre oggi sotto l’esclusiva insegna Relais & Châteaux, pronto a riabbracciare la sua dimensione mitica. La riqualificazione, portata a termine dallo studio Pietri Architecture di Marsiglia, è un omaggio alla storica forma “nave ancorata”. Con masse architettoniche frastagliate che assecondano le calette di Peire Gouerbe, finalmente riaperte alla luce e alla vista verso Cap Nègre.

Un’estetica moderna, ma nel rispetto della memoria

Jean‑Baptiste Pietri ha saputo combinare pietra di Bormes, fibrocemento bianco, legno esotico e acciaio verniciato. Ideando pareti compatte che dialogano con terrazze ampie e aperture sinuose, mentre classici volumi emergono dalla roccia in uno stile che conserva l’essenza modernista. All’interno, 40 camere e 7 suite richiamano l’eleganza minimal degli yacht anni ’30, con parquet in rovere, terrazzo, testiere in legno chiaro e sedute morbide con accenti blu petrolio. Ogni camera dispone di balcone privato affacciato sul Mediterraneo.

Arte e gastronomia, un’esperienza completa

L’hotel non è solo bellezza architettonica. Infatti, il ristorante gourmet L’Oursin, guidato dallo chef Antoine Gras, propone cucina mediterranea raffinata. Piatti come tartare di wagyu, sawara grigliato e riso giapponese con granchio reale ne testimoniano la creatività. Un secondo locale, La Langouste sur le Toit, invita alla convivialità con grigliate condivise, mentre La Piscine offre finger food vista mare. L’Oiseau Bleu Spa invece, sospeso tra roccia e onde, offre un’oasi di benessere con piscina coperta, idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra, sala yoga e un hair salon completano l’offerta.

Arte post‑impressionista e contemporanea

Omaggiare il patrimonio artistico locale è un’altra sensazionale e avanguardista “point fort” di Les Roches, che ospita una ricca collezione ispirata a Signac, Seurat, Cross e Van Rysselberghe; opere contemporanee firmate Pistoleto, Cecchini, Lorieux e Ma Desheng arricchiscono così gli spazi comuni. Infatti, Les Roches rinasce come icona di charme e quiete, dove l’incanto del passato incontra l’estetica contemporanea e l’eccellenza firmata Relais & Châteaux. Un “buen retiro” d’eccezione per chi desidera vivere la Costa Azzurra tra lusso discreto e suggestioni culturali. Tutto delineato dalle spettacolari viste sul Mediterraneo.