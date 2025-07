Nel cuore dell’estate finlandese, la capitale Helsinki si accende di colore, energia e immaginazione grazie all’intervento dell’artista e designer anglo-nigeriano Yinka Ilori. La sua installazione site-specific, intitolata Transparent Happiness, ha rivoluzionato piazza Lasipalatsi — il suggestivo spazio urbano che sovrasta gli iconici lucernari del museo Amos Rex — trasformandolo in un paesaggio ludico e collettivo, aperto al gioco, all’incontro e alla partecipazione.

Un’opera pubblica tra playground e utopia urbana

Transparent Happiness è molto più di un’installazione: è un invito aperto alla cittadinanza a vivere lo spazio pubblico con meraviglia e leggerezza. Il progetto include un campo da basket, un percorso per skater e pedoni, tavoli da ping pong e un’area giochi, configurando una vera e propria “piazza-parco” immersa nei colori accesi e nelle geometrie che sono diventate la cifra stilistica di Ilori. «Volevo creare uno spazio ottimista, che invitasse al gioco e stimolasse l’immaginazione», racconta l’artista. «Credo che l’arte pubblica debba essere accessibile e generare felicità». L’installazione rimarrà visitabile fino all’autunno 2025, diventando per più di un anno uno dei punti di riferimento della vita urbana helsinkiana.

Colori, identità e critica urbana

Ilori attinge al suo bagaglio culturale — tra infanzia londinese e proverbi nigeriani — per proporre una visione alternativa dello spazio pubblico. Il suo intervento rompe la compostezza e il rigore tipico del design nordico con un’esplosione visiva che celebra l’inclusione e la diversità, ribaltando con ironia e poesia il minimalismo modernista del contesto architettonico. «Il lavoro di Yinka è gioioso e bello, ma è anche una domanda aperta su cosa uno spazio pubblico possa e debba essere», osserva Kieran Long, direttore dell’Amos Rex. «Quali identità sono accolte nell’efficiente e ben curato spazio pubblico nordico? E chi viene, magari silenziosamente, escluso?». Con Transparent Happiness, Ilori costruisce un catalizzatore sociale, capace di rimettere in discussione le gerarchie dell’urbanistica tradizionale e di immaginare nuove forme di convivialità cittadina.

Chi è Yinka Ilori

Nato a Londra nel 1987 da genitori nigeriani, Yinka Ilori è oggi una delle personalità più riconoscibili della scena creativa internazionale. Dopo aver studiato Product and Furniture Design alla London Metropolitan University, ha iniziato reinterpretando mobili di recupero, trasformandoli in oggetti narrativi in grado di raccontare storie personali e collettive. Il suo vocabolario visivo, fatto di colori squillanti, pattern grafici e riferimenti alla tradizione orale africana, è diventato un segno distintivo inconfondibile. Negli ultimi anni, Ilori ha firmato installazioni pubbliche in tutto il mondo e collaborato con grandi marchi, ma il cuore della sua pratica resta sempre lo stesso: creare esperienze accessibili e generative per la collettività, capaci di trasformare lo spazio urbano in un luogo di gioia, riflessione e scambio.