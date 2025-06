Anna Wintour lascia davvero la guida di Vogue USA?

La notizia è arrivata come una folata improvvisa, una di quelle che, pur attese da tempo, riescono comunque a scuotere equilibri consolidati. Dopo 37 anni, Anna Wintour lascia la direzione di Vogue USA. La si legge come la chiusura di un’era e al tempo stesso come inizio di un nuovo capitolo nella sua leggenda personale. Ma in realtà l’hype è più grande del fatto in sé: la Wintour ha spiegato che la testata sarebbe alla ricerca di una figura con il titolo di “Head of Editorial Content“, incaricata di gestire le operazioni quotidiane, pur sotto la sua supervisione.

Un portavoce di Condé Nast ha poi rilanciato la decisione con un comunicato all’Associated Press e altri media, specificando che Wintour manterrà i ruoli di Global Editorial Director di Vogue e Chief Content Officer di Condé Nast, con il nuovo responsabile editoriale di Vogue USA che riporterà direttamente a lei.

La rivoluzione di una copertina

Caschetto impeccabile, occhiali scuri e un’aura impenetrabile, Anna Wintour non è stata soltanto una delle donne più influenti nel panorama della moda, ma una figura cardine della cultura pop contemporanea. Dal 1988, anno in cui ha assunto la direzione di Vogue, la sua presenza è diventata un simbolo iconico e temuto, tanto nel front row delle passerelle internazionali quanto nei circoli più esclusivi dello sport e della cultura, a testimonianza di una curiosità intellettuale che ha sempre travalicato i confini della moda.

Il suo esordio fu già una dichiarazione di intenti, con la prima copertina una modella in jeans e maglione, un gesto rivoluzionario che scardinò i codici rigidi dell’alta moda e aprì le porte a una nuova estetica, più giovane e audace. Da allora, ogni scelta della Wintour è stata un segnale e un invito a guardare oltre il già visto. Ha sempre concepito la moda come specchio e motore della cultura contemporanea.

Haute Couture Fashion Show in Paris

Eredità e passaggio di testimone

Sotto la sua guida, Vogue è diventato un ponte tra moda, pop culture e società. Le copertine hanno accolto celebrità, politici, atleti, trasformando la rivista in un laboratorio di “soft power” globale. Ma il suo impatto si è esteso ben oltre le pagine. Wintour infatti ha presieduto il Met Gala, trasformandolo in uno degli eventi più seguiti al mondo, raccogliendo oltre 300 milioni di dollari per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art.

A 75 anni, Anna Wintour non si ritira dalla scena. Continuerà a essere la Global Editorial Director di Vogue e Chief Content Officer di Condé Nast, supervisionando testate come Vanity Fair, GQ, Wired, AD, Glamour, Condé Nast Traveler e molte altre. Il nuovo responsabile dei contenuti editoriali di Vogue USA lavorerà sotto la sua guida, segno resterà il cuore pulsante di un impero che ha contribuito a plasmare.

« Il mio vero piacere è aiutare chi verrà dopo a portare idee nuove, vitali, diverse”, ha detto ai suoi collaboratori.»

Il suo passo indietro è in realtà un invito ad aprire la strada a energie fresche, senza mai perdere la visione ampia che l’ha resa leggendaria e mentre il sipario si chiude su un’era, il suo sguardo rimane vigile dietro lenti scure.