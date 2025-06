Lanciato da Inside Art in collaborazione con Rometone, brand che fonde la tradizione della romanità con l’innovazione dei suoi pantoni, il progetto ARGENTO Fioroni diventa una stampa in edizione limitata.

Firmata da Giosetta Fioroni con inchiostro nero, la grafica, già presentata in occasione di miart 2025 sotto formato cartolina, e prodotta con il sostegno della Fondazione Goffredo Parise e Giosetta Fioroni, è ora disponibile sotto una nuova veste di pregio che intende restituire in un diverso formato l’essenza della serie più iconica dell’artista della Scuola di Piazza del Popolo.

L’iniziativa è nata per celebrare l’arte contemporanea romana e le cromie dei suoi protagonisti più rappresentativi attraverso la realizzazione di una serie di grafiche che utilizzano l’inconfondibile formato Pantone. L’immagine scelta per il riquadro frontale è la rielaborazione grafica di un dettaglio dall’opera Liberty (1965) dell’artista, unica protagonista femminile del movimento romano. “Lavoravo sempre con l’argento – ricorda Fioroni in un dialogo con Alberto Boatto – l’iniziale non-colore… lo usavo nella sua qualità allusiva, fotografica, di allontanare le immagini nel tempo… di evocarle e trasfigurarle… più sagome di volti e figure, sagome di paesaggi, particolari di espressioni, di sguardi, di gesti”.

La stampa, con formato A3, ha una tiratura di venti esemplari e porta sul retro l’inconfondibile firma di Giosetta Fioroni. Ogni copia è un originale, un’occasione imperdibile per avere un pezzo di storia nella propria collezione.

Dal 25 giugno è possibile acquistare la stampa al costo di 150 euro inviando una mail a [email protected]. Non perdere questa occasione, affrettati, le copie sono solo 20!