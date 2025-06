A partire dal 28 giugno 2025 Roma offre al pubblico l’opportunità di riscoprire uno dei maestri indiscussi della fotografia contemporanea. Palazzo Bonaparte apre infatti le porte a Elliott Erwitt. Icons, una mostra che raccoglie le immagini più celebri di un autore che ha saputo fare della macchina fotografica uno strumento per esplorare la commedia umana con sensibilità e intelligenza. L’esposizione – visitabile fino al 21 settembre – presenta oltre 80 fotografie selezionate tra le più iconiche e significative della sua carriera, spaziando tra scatti di celebrità, ritratti di sconosciuti e momenti di vita quotidiana trasformati in autentiche poesie visive.

USA. New York City, 1955, © Elliott Erwitt Private Collection

Elliott Erwitt fotografo di icone

Elliott Erwitt, nato a Parigi nel 1928 da genitori russi e cresciuto tra Milano e Los Angeles, ha attraversato con il suo obiettivo i grandi cambiamenti del Novecento. Da Marilyn Monroe a Che Guevara, da scene urbane a dettagli apparentemente insignificanti della realtà di tutti i giorni, le sue immagini hanno sempre saputo restituire uno sguardo ironico e partecipe, attento alle contraddizioni del mondo e alla straordinaria varietà dell’esperienza umana. Ogni suo scatto racconta una storia, invita alla riflessione, spesso strappa un sorriso, lasciando spazio anche a una sottile malinconia.

Curata da Biba Giacchetti – tra le maggiori esperte dell’opera di Erwitt a livello internazionale – e realizzata con l’assistenza tecnica di Gabriele Accornero, la mostra vuole essere molto più di una semplice antologia fotografica: è un viaggio tra le emozioni, le sorprese e le ironie di una vita dedicata a osservare con grazia il mondo. Icons è infatti anche un omaggio a quel talento raro di saper cogliere l’anima di un’epoca e i dettagli nascosti del quotidiano, rendendoli indimenticabili.

FRANCE. Paris, 1989, © Elliott Erwitt Private Collection

La mostra a Palazzo Bonaparte

L’esposizione è prodotta e organizzata da Arthemisia, in collaborazione con Orion57 e Bridgeconsultingpro. Un progetto sostenuto da partner d’eccellenza come la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, la Fondazione Cultura e Arte e Poema, con Ricola come special partner, Frecciarossa come mobility partner ufficiale e Ferrari Trento come sponsor tecnico. Una rete di collaborazioni prestigiose che testimonia l’importanza dell’iniziativa nel panorama culturale della Capitale.

Elliott Erwitt. Icons rappresenta una tappa imperdibile per gli appassionati di fotografia e per chiunque voglia lasciarsi coinvolgere da un racconto fatto di immagini ironiche, profonde, mai banali. Ogni visitatore potrà scoprire o riscoprire uno stile inconfondibile, fatto di humor sottile e sensibilità poetica, capace di attraversare le generazioni e di parlare, oggi come ieri, a tutti. In un’epoca di immagini sempre più rapide, la mostra di Erwitt invita a rallentare lo sguardo con un viaggio tra le fotografie di un autore senza tempo, il cui occhio acuto e ironico ha saputo catturare la bellezza e le contraddizioni di una storia collettiva.

USA. New York City, 1946, © Elliott Erwitt Private Collection USA. New York City, 1974, © Elliott Erwitt Private Collection

info: mostrepalazzobonaparte.it