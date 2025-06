Dal 7 al 18 luglio 2025, ogni sera alle 18, Roma diventa teatro di un’esperienza urbana unica nel suo genere. Si tratta di Remote Roma di Rimini Protokoll, una performance itinerante ideata da Stefan Kaegi e presentata nell’ambito del festival Sempre più Fuori. Lo spettacolo invita cinquanta partecipanti alla volta a esplorare la città a piedi, guidati da una voce artificiale, disponibile in italiano o in inglese, che li accompagna come un navigatore GPS e al tempo stesso li invita a guardare ciò che li circonda da prospettive nuove e inattese.

Tutto ha inizio al Cimitero del Verano, da dove i partecipanti – dopo essersi presentati in anticipo per ritirare i biglietti e ricevere le istruzioni, muniti di documento d’identità da lasciare come deposito per le cuffie – intraprendono un cammino di circa cento minuti tra le strade di Roma. Una volta in marcia, la voce guida diventa sempre più intima e provoca interrogativi: come ci si sente ad ascoltare le stesse parole di un estraneo? Gli altri percepiscono ciò che percepisco io? Cosa significa decidere insieme un itinerario collettivo? La performance crea così una connessione tra individuo e gruppo, tra attori e osservatori, tra reale e immaginario.

Remote Roma è la versione site-specific di Remote X, format di grande successo del collettivo berlinese Rimini Protokoll, già presentato a Berlino, Santiago, New York, Milano e Parigi. Alla base del progetto c’è la poetica del collettivo, tra le compagnie d’avanguardia più premiate d’Europa, che da anni indaga nuove forme di teatro e performance tra suoni, voci, spazi urbani e persone comuni. Fondato da Helgard Haug, Stefan Kaegi e Daniel Wetzel, Rimini Protokoll lavora su diversi linguaggi – teatro, radio, film e installazioni – con l’obiettivo di dare voce a realtà concrete e di stimolare sguardi diversi sul mondo.

La tappa romana di Remote X è resa possibile da una rete di partner prestigiosi, tra cui il Goethe-Institut di Roma, l’Accademia Tedesca Villa Massimo e il festival Sempre più Fuori, con la collaborazione di AMA Cimiteri Capitolini e il sostegno del Ministero Federale degli Affari Esteri. Un’occasione irripetibile per vivere la città come non l’abbiamo mai vista, lasciandoci guidare da una voce e dal ritmo dei nostri stessi passi.

Remote Taipei © Lafun Photography

info: goethe.de