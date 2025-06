Matisse a Macerata, in mostra le casule della Cappella di Vence

Un evento culturale di rilievo internazionale arricchirà l’estate maceratese: il 23 giugno 2025, la Diocesi di Macerata e i Musei Vaticani inaugurano la mostra Henri Matisse e la Cappella di Vence – Come farfalle in volo: le casule, un progetto espositivo ideato e curato per offrire uno sguardo ravvicinato su una delle opere più spirituali e complete del grande maestro francese.

Il cuore del progetto, ospitato nelle eleganti sale di Palazzo Ricci, sede della Fondazione Carima nel centro storico della città, sono quattro delle sei casule liturgiche disegnate da Matisse per la Cappella del Rosario a Vence, in Costa Azzurra. Questi paramenti sacri, veri e propri capolavori di arte tessile, testimoniano l’unicità di un’opera d’arte totale, nella quale Matisse, ormai alla fine della sua vita, riversò tutta la sua visione spirituale e artistica. Tra il 1949 e il 1951, infatti, l’artista progettò ogni elemento della cappella: dalle vetrate colorate, alle ceramiche murali, dall’altare agli arredi liturgici, fino appunto alle casule, sintesi perfetta di simbolismo, colore e fede. Le loro forme morbide e i colori vivaci, che ricordano farfalle in volo, incarnano il dialogo tra arte e spiritualità che animò l’ultima stagione creativa dell’artista.

Palazzo Ricci

Una cerimonia solenne nel cuore della città

L’inaugurazione ufficiale della mostra è prevista lunedì 23 giugno 2025 alle ore 16:00 negli spazi della Cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista a Macerata. La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del vescovo di Macerata, monsignor Nazzareno Marconi, seguiti dagli interventi del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, del presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, e della direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta.

A seguire, prenderanno la parola il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, e Micol Forti, curatrice della mostra e responsabile della Collezione di Arte Contemporanea dei Musei Vaticani. A moderare l’evento sarà Renato Poletti. Dopo gli interventi, si procederà con il taglio del nastro e la visita inaugurale alla mostra al Museo di Palazzo Ricci. La giornata si concluderà alle ore 19:00, sempre in Cattedrale.

Un viaggio gratuito nell’arte sacra del Novecento

La mostra sarà aperta al pubblico gratuitamente dal 24 giugno al 28 settembre 2025, offrendo anche l’accesso al Museo di arte italiana del Novecento, ospitato nello stesso Palazzo Ricci. Oltre alle celebri casule, l’esposizione includerà una selezione di litografie, bozzetti e lettere, che raccontano la nascita della Cappella del Rosario e la profonda ispirazione spirituale che guidò Matisse nella sua realizzazione. Un’occasione unica per ammirare da vicino la bellezza, la fede e il genio creativo che rendono questa opera una delle più affascinanti testimonianze del legame tra arte e spiritualità nel XX secolo.