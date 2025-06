Roma si arricchisce di una nuova esperienza espositiva che va oltre i confini tradizionali dell’arte e del design. Si intitola Ma per favore con leggerezza ed è la mostra inaugurata il 12 giugno da Spazio Giallo, nel cuore di Roma, visitabile fino al 30 novembre 2025. Curata da Carolina Levi e Anne-Claire Meffre, l’esposizione trasforma lo spazio in una dimora d’artista, onirica e intima, dove ogni stanza racconta un frammento dell’anima.

L’ispirazione nasce da domande personali, quelle del celebre Questionario di Proust, e prende forma in un percorso sensoriale che guida il visitatore tra ambienti domestici — camera da letto, studio, biblioteca, cucina, bagno — reinterpretati come luoghi interiori. Un racconto abitabile che, come scriveva Patrizia Cavalli, parla anche della tristezza, ma con leggerezza.

Spazio Giallo: un viaggio tra memoria e desiderio

In soggiorno, l’artista Lorenzo Castore presenta un lavoro fotografico dedicato all’appartamento della poetessa Cavalli, trasformato in una mappa emozionale di immagini e manifesti inediti. Accanto a lui, Ludovica Gioscia espone arazzi fluttuanti e opere tessili dedicate alle relazioni invisibili e affettive, ispirate alla figlia Aria e a simboli della cultura pop e del design.

Stephan Hamel, Mdg&G Si Domandono Il Significato Numerologico Del 10 Anche In Relazione Al Collega San Gennaro, 2025 Pia Glassworks, Self Dissolution

Il vetro, come metafora di fragilità e mutamento, è protagonista nelle opere di Pia Glassworks, che esplora crisi e rinascita, e in quelle di Simone Crestani, che unisce suggestioni rinascimentali e natura in oggetti dal doppio registro estetico e funzionale. L’arte dialoga con il design in modo ludico e riflessivo. Stephan Hamel mescola spiritualità e cultura pop nei suoi ex voto visivi, mentre i calici-scultura di Astrid Luglio celebrano la diversità dei gesti quotidiani a tavola.

La messicana Sofia Elias debutta a Roma con opere ironiche e colorate, già apprezzate nel mondo della moda e della performance. Delfina Scarpa e Paraná Studio trasformano la luce in poesia visiva attraverso lanterne pittoriche, mentre Tommaso Cascella contribuisce con un letto e due sedie scultoree, fondendo funzione e sogno.

Un abaco di forme, voci e ricordi

La mostra ospita anche le lampade Buoy del designer franco-italiano Lucas Zito, viste alla Milano Design Week, e i capi tessili di Lessico Familiare, realizzati con materiali di recupero e memorie cucite. La galleria ADA propone i disegni visionari di Pietro Librizzi, “Appunti da un viaggio non fatto”, mentre Alice Casana presenta opere nate da un processo creativo simile alla tessitura, tra suggestioni e inconsapevolezze.

Lessico Familiare, Leftovers, 2023 Ludovica Gioscia, Neuroscienza Affettiva, 2025, photo Jonathan Bassett Astrid Luglio, La flûte per Spazio Giallo, photo Alberto Mora

Il Questionario di Proust viene infine reinventato in versione illustrata da Les Confidences Illustrées – Piano.P Studio: ogni domanda diventa una carta visiva, un invito a esplorare sé stessi e gli altri. Completano l’allestimento opere inedite di Filomena Smola, Chiara Berta, SoniaQQ, Benedetto Pietromarchi, Gala Rotelli, Ccontinua + MAMT, Betterpress Lab con Tommaso Garavini e Antiques Par Force. Ogni pezzo esposto è anche in vendita, pensato per abitare — davvero — una casa immaginata.

Anche una serata di performance

L’inaugurazione del 12 giugno ha aperto la mostra come una vera festa dell’interiorità. La performance di danza Ti ricordi il futuro?, a cura di YoY Performing Arts, ha esplorato il paradosso del tempo. A seguire, Sempre aperto teatro, lettura-concerto dedicata a Patrizia Cavalli con Iaia Forte e i musicisti Diana Tejera e Fernando Pantini. La serata si è chiusa con il DJ set di Arianna Del Grosso, trasformando l’esposizione in una danza collettiva tra memoria e visione.