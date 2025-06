Nel cuore di Siena, tra le stanze affrescate e la corte monumentale di Palazzo Chigi Zondadari, l’artista Bianca Bondi (Johannesburg, 1986) mette in scena una poetica della trasformazione radicale. In occasione della quarta edizione di CORTEMPORANEA, la sua prima personale in Italia – Earth, Coral, Clouds – si apre come una meditazione materica sul ciclo vitale delle cose, sui residui del sacro e sulla memoria dell’acqua.

Borsista attualmente a Villa Medici (2024–2025) e nominata per il prestigioso Prix Marcel Duchamp 2025, Bondi è nota per un linguaggio che fonde chimica e spiritualità, scienza e mistero. Il titolo della mostra, mutuato dal pensiero ecocritico di Timothy Morton (Dark Ecology), orienta la visita su un piano concettuale preciso: quello di una natura non “altra” dall’uomo, ma intrinsecamente intrecciata al suo destino.

Bianca Bondi, installation view © photo Ela Bialkowska OKNO studio

Alchimia e sacro in uno spazio che respira

L’intera mostra si articola come un insieme di interventi site-specific, dove elementi organici e inorganici si incontrano in stati intermedi, mai definitivi. Processi come cristallizzazione, ossidazione e alterazione salina diventano strumenti di narrazione e simbolismo. Nella corte centrale, Procession for the lost and found (2025) appare come un rito sospeso: fiori e crocifissi bruciati compongono un’offerta instabile alla soglia dell’invisibile. È una processione fantasma, in cui la spiritualità incontra l’entropia, e la memoria assume la forma di un gesto fluttuante.

Nel salone da ballo, The Nymphaeum (2025) ci introduce a una vasca turchese, colma d’acqua salata: non solo installazione, ma vero e proprio dispositivo percettivo, in cui luce e riflessi si piegano e si frantumano come il tempo stesso. Un ninfeo contemporaneo, ibrido tra contenitore votivo e pozzo di introspezione.

Bianca Bondi, installation view © photo Ela Bialkowska OKNO studio

Più avanti, nella sala da pranzo, What grows after us (2025) racconta un’altra declinazione del tempo: un tavolo da banchetto sovrastato da merletti mineralizzati e resti cristallizzati, come una reliquia di un passato non concluso. L’opera è accompagnata da due arazzi della serie Lorelei (2024), composizioni tessili ottenute da fotografie di anfore immerse in acqua salina, poi trasposte su tela con inserti floreali simbolici (amaranto, gelsomino, ortensia). Il tempo, qui, si fa fluido e sospeso, come in apnea.

Fossili futuri e micromondi sedimentati

Nelle sale minori del palazzo, le opere della serie Bloom si dispongono come piccole camere temporali. Ispirate alla morfologia del crostaceo Megabalanus tintinnabulum, queste vetrine custodiscono universi dormienti: oggetti del passato rivestiti di materiali organici, incapsulati in cristalli che li rendono frammenti di una natura futuribile, né viva né morta. Una riflessione quasi geologica sul tempo, sulla memoria e sulla sedimentazione dell’esperienza. Chiude il percorso Cabinets (2024–2025), raccolte intime di frammenti naturalistici – sali, muschi, conchiglie – che si offrono allo sguardo come reliquie da un mondo in transizione. Questi armadietti sembrano piccoli altari postmoderni, sospesi tra conservazione e disfacimento.

Bianca Bondi, installation view © photo Ela Bialkowska OKNO studio

Un’ecologia emotiva e rituale

«Per la mostra Earth, Coral, Clouds – spiegano le curatrici Fiammetta Griccioli e Cloé Perrone – Bianca Bondi, con le sue opere, si insinua negli spazi di Palazzo Chigi Zondadari entrando in dialogo simbiotico con l’iconografia allegorica dei soffitti e delle pareti del Palazzo settecentesco. La natura è al centro della pratica dell’artista che, con materiali come sabbia, sale, muschio e fiori, dà vita a installazioni capaci di trasformarsi nel tempo, sfidando l’immutabilità dello spazio circostante. Il lavoro di Bondi si distingue per un approccio radicale ai materiali impiegati che mutano attraverso antichi processi alchemici, realizzando opere dove si incontrano saperi ancestrali e nuovi rituali. L’artista riflette sulla ciclicità dell’esistenza umana e sulle urgenze del presente: dalla perdita di senso collettivo alla fragile relazione con il nostro ecosistema».

Con Earth, Coral, Clouds, Bianca Bondi compone un atlante emotivo e sensoriale del mondo naturale, spingendo lo spettatore a confrontarsi con la fragile e complessa interdipendenza tra materia e spirito, tra decomposizione e rinascita. Le sue opere non cercano risposte ma generano domande, spostando continuamente il baricentro tra visibile e invisibile, tra tempo biologico e tempo simbolico. Più che una mostra, questa personale appare come una liturgia secolare, un viaggio nel cuore profondo dell’ecologia intesa non come sistema, ma come esperienza interiore.