Il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone è stato confermato presidente della commissione Cultura della Camera. «Questa conferma di medio termine – ha affermato Mollicone – è un grande piacere e un onore perché abbiamo confermato l’assetto di governance della commissione sia per la maggioranza che per l’opposizione». L’esponente di centrodestra nella votazione ha ricevuto 17 voti.

Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera, durante ‘Piazza Italia’, la festa di Fratelli d Italia a Piazza Vittorio, Roma, 6 luglio 2024. ANSA/FABIO FRUSTACI

Nato a Roma nel 1970, Mollicone dopo il diploma lavora come esperto di marketing e comunicazione e organizzatore culturale. Nel 2000 fonda l’agenzia di comunicazione Mediacom, che lascerà nel 2008. Dal 1992 al 2007 è stato consigliere dei municipi Roma IX e Roma I per Alleanza Nazionale (di cui è stato responsabile dell’immagine), per poi diventare nel 2008 consigliere comunale per il Popolo delle Libertà. Nel 2012 fonda insieme a Giorgia Meloni il partito Fratelli d’Italia, per il quale viene eletto deputato nel 2018. Nella XVIII Legislatura è fondatore e coordinatore dell’Intergruppo parlamentare Cultura, Arte e Sport, oltre a essere stato membro, dal 21 giugno 2018 al 12 ottobre 2022, della VII Commissione della Camera.