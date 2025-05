Sarà a poca distanza dal Vaticano il nuovo edificio a uso misto progettato da Mario Cucinella Architects nella Capitale. Realizzato su incarico di Techbau, il progetto si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione di via del Crocifisso a Roma: funzionale a migliorare la vivibilità e l’accessibilità dell’intero quartiere, il nuovo edificio punta a essere un nuovo tassello strategico nel quadro urbano della zona, di cui accoglie e proietta le componenti culturali mirando a sviluppare nuove relazioni attraverso una forte attenzione alla sostenibilità ambientale.

Il progetto romano di Mario Cucinella

Il progetto dell’edificio polifunzionale presentato dallo studio di Mario Cucinella per il cuore della Capitale prevede quattro piani fuori terra e tre interrati. Pensata per ospitare diversi programmi, la struttura include 187 camere per studenti e 111 camere hotel, per un totale di 387 posti letto, oltre ad un parcheggio per 370 posti interrati, diversi ristoranti, una palestra, uno spazio culturale, un supermercato. Il nuovo progetto implica anche una revisione della viabilità pubblica e delle reti infrastrutturali, ma tra i suoi elementi portanti ci sono una nuova piazza pubblica e un giardino attrezzato, pensati come spazi in grado di incrementare la coesione sociale.

Un piano da 100 milioni

La sensibilità verso la sostenibilità ambientale ha rappresentato una delle ragioni che ha spinto Techbau a selezionare Mario Cucinella Architects per la realizzazione dell’edificio. Importante infatti il valore dell’investimento, che ammonta a ben cento milioni di euro. Un numero che è indice dell’intento di finanziare progetti che prevedano un uso efficiente delle risorse, il raggiungimento di standard elevati di sostenibilità, nell’ottica di un abitare contemporaneo.