Alla GNAMC di Roma la riscoperta di Carlo Montarsolo

La direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea Renata Cristina Mazzantini, gli storici dell’arte Mirko Baldassarre e Gabriele Simongini, il presidente dell’Associazione Montarsolo Federico Romanelli Montarsolo, il curatore e saggista Giorgio Agnisola e il musicista Michele Marzetti di Pietralata sono i relatori che, nella il 29 maggio 2025, omaggeranno all’interno dell’istutizione romana la memoria di Carlo Montarsolo, pittore che ha rappresentato una significativa presenza nel quadro delle ricerche artistiche del secondo dopoguerra.

A moderare è la storica dell’arte Emanuela Garrone e la presentazione del catalogo Carlo Montarsolo. Alta tensione tra passato e presente si svolge in continuità con le rassegne espositive e gli eventi culturali legati alla riscoperta della figura artistica scomparsa nel 2005. Oltre al catalogo, sarà presentato il libro-vademecum Un artista racconta l’arte con letture curate da Baldassarre sul senso dell’arte e sulle ricerche del Novecento. Il fil rouje della giornata è la retrospettiva tenutasi nel 2022 proprio nell’istituzione romana in occasione del centenario della nascita dell’artista, in occasione anche della donazione del suo Archivio.

Come specificato dal curatore della passata mostra Giorgio Agnisola, “Carlo Montarsolo ha rappresentato una significativa presenza nel quadro delle ricerche artistiche del secondo dopoguerra tese a conciliare sintesi geometrica e tendenzialmente astratta a tratti neocubista e persino informale – con espressioni tradizionali. È soprattutto nel segno di una forte, irrisolta tensione tra passato e presente che Montarsolo dispiega negli anni Sessanta il suo registro che lo rende assolutamente riconoscibile, con esiti di suggestiva intensità espressiva”.