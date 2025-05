Da Associated Medias l’ultimo libro di Federico Palmaroli

Il 27 maggio alle ore 18:00 a Roma, presso la sede di Associated Medias in Viale Bruno Buozzi 102 – 4° piano interno 9 – avrà luogo la presentazione dell’ultimo libro di Federico Palmaroli edito da Rizzoli dal titolo Nun fate caso ar disordine. Durante l’incontro, sarà proprio il noto autore satirico e ideatore della celebre pagina Le più belle frasi di Osho, a raccontare genesi, retroscena e spirito del libro, dialogando con il pubblico e offrendo spunti di riflessione in chiave ironica sul nostro tempo.

Nun fate caso ar disordine è una dose giornaliera di follia per farci vedere il mondo a colori e ci aiuta a prendere le distanze dalle incongruenze della società perché, in fondo, ridere di un problema non significa minimizzarlo, ma cercare di comprenderlo da una prospettiva diversa. Federico Palmaroli, #lepiubellefrasidiosho, con la sua satira ci svela la sceneggiatura non ufficiale dell’anno appena vissuto, con tanto di sorrisi garantiti e una carrellata di personaggi reali ma assurdi.

Federico Palmaroli, il romano ispirato da Roma

Federico Palmaroli è conosciuto per essere il fondatore della pagina satirica “Le più belle frasi di Osho”. Cresciuto a Roma, la Capitale è diventata ispirazione del suo lavoro e in particolare delle sue famose vignette. La sua, è una delle pagine social di maggior successo: oltre un milione di like su Facebook e 400 mila follower su Instagram. Collabora con testate giornalistiche e programmi tv come, ad esempio, Porta a Porta di Bruno Vespa.

Vi aspettiamo numerosi! Per prenotarti all’evento scrivi a [email protected]