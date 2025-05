Alla Galleria delle Arti arriva una personale a due

Arriva dal 24 maggio al 21 giugno 2025 negli spazi della Galleria delle Arti di San Lorenzo PERSONALE, la mostra bi-personale di Marco Casalvieri e Yasmine Elgamal a cura di Tommaso Zijno che intende riportare la pittura a una dimensione intima e viscerale. Con un titolo che è una dichiarazione d’intenti, l’esposizione presenta opere che sono frutto di un anno di ricerca individuale ma parallela, alimentata da una sensibilità comune e da un linguaggio pittorico che nasce dall’esperienza e si trasforma in racconto.

Se è necessaria una pittura che sia espressione di un’urgenza, le opere esposte in PERSONALE alla Galleria delle Arti non si nascondono dietro tecnicismi, ma si concedono nella loro fragilità e forza emotiva. Così i dipinti di Marco Casalvieri e Yasmine Elgamal si presentano come spazi aperti, attraversati da gesti sinceri e dettagli che restituiscono frammenti di vita. È un’arte che non cerca di stupire, ma di comunicare con onestà. I due artisti non offrono risposte né soluzioni: accolgono la complessità del vissuto e la trasferiscono sulla tela con urgenza e autenticità.

Marco Casalvieri, romano, lavora con una pittura materica e istintiva che indaga il rapporto tra emozione e memoria. Yasmine Elgamal, nata a Roma e attiva tra Italia e Germania, esplora invece la soglia tra astrazione e figurazione, in un dialogo costante con la propria interiorità. In PERSONALE, lo spettatore è invitato a entrare in un luogo reale, vissuto, imperfetto: uno spazio che non si mostra, ma si offre.

Qui le info per la mostra.