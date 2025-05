Scomporre e ricomporre: Elisa Selli da 480-site specific

È negli spazi della Home Gallery 480-site specific, la galleria di Luca Piciocchi e Gabriella Pascale con sede a Napoli, che prende forma la personale dell’artista visiva Elisa Selli. Classe 1992, Selli espone negli spazi partenopei MYRTUS, un lavoro interamente ispirato al giardino La Mortella che l’inglese Lady Walton realizzò a Ischia. A cura di Alessandra Pacelli e con la direzione artistica di Luigi Battisti, la mostra è aperta al pubblico fino al 17 giugno 2025.

«È nella lentezza del gesto, nella stratificazione del segno, nella densità del colore che cerco una forma di pensiero visivo: un modo per interrogare la realtà attraverso la sua stessa dissolvenza». Così Elisa Selli descrive il proprio lavoro nella mostra da Home Gallery 480-site specific, in cui seziona il giardino La Mortella in particolari che esaltano la carnosità di piante e fiori cristallizzati in un eterno e irripetibile fiorire.

Chi è Elisa Selli

Elisa Selli nasce a Roma nel maggio 1992. Nel 2014 intraprende la sua formazione artistica iscrivendosi al triennio di Pittura alla Rufa (Rome University of Fine Art) e nel marzo 2018 termina il corso di laurea in Arti Visive. Tra i fondatori del collettivo di artisti InSitu, Selli ha esposto in diverse collettive al Pastificio Cerere di Roma e conta tra le sue personali PLOT (2018), una mostra da Spazio InSitu a Roma a cura di Alessandra Addante.