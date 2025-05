L’arte e l’hôtellerie sono sempre più legati e Avani Rio Novo Venice Hotel ne è la prova. Parte del gruppo Minor Hotels, nel sestiere di Dorsoduro, l’hotel arricchisce il soggiorno veneziano con esperienze personalizzate legate al territorio, come visite guidate negli atelier storici legati all’artigianato locale e mostre d’arte contemporanea in collaborazione con gallerie d’arte internazionali, con l’impegno di unire arte, design e accoglienza.

Avani Rio Novo Venice Hotel, parte del brand Avani Hotels & Resorts, rinnova per il secondo anno consecutivo la collaborazione con la galleria internazionale Cris Contini Contemporary, con sede a Londra, proponendo Serenissima, la mostra personale dell’artista britannico Jeff Robb aperta al pubblico fino al 14 novembre 2025. Per l’occasione i galleristi Cristian Contini, Fulvio Granocchia e il curatore Pasquale Lettieri hanno invitato Jeff Robb, considerato il pioniere della fotografia lenticolare e noto per la sua capacità di fondere tecnologia, arte e percezione visiva, ad esporre nella lobby, nell’area ristorante e sale meeting una serie di fotografie lenticolari e una scultura della serie Affinity nel giardino esterno. Una fusione tra pittura, fotografia e scultura, immagini scultoree che si trasformano e si muovono al cambio della prospettiva.

Per la serie Rorschach Flower, i tulipani sono aperti, fotografati, modellati in 3D e poi scolpiti al computer, ottenendo delle forme sempre diverse, come nel mirroring. Per ottenere questo tipo di immagine l’artista utilizza una macchina fotografica che si muove o diverse macchine fotografiche in linea che scattano simultaneamente e un software. Il tentativo è quello di catturare l’invisibile, come l’omonima serie di ritratti femminili sospesi realizzati per e nella la città di Treviso, ampliare la percezione, sfidare la gravità, come nella serie di nature morte A New Eden, un omaggio alle architetture storiche e ai prodotti locali come il prosecco.

Chi viaggia oggi è sempre più alla ricerca di un’esperienza autentica, con il desiderio di immergersi nella storia, nell’arte, nella cultura e nella vita locale. Per questo motivo l’hotel propone il tour dell’Atelier Lunardelli Venezia e il laboratorio sulle briccole, i grossi pali uniti a gruppi di tre, piantati sul fondale in modo leggermente obliquo con le sommità che si toccano, utilizzati per segnalare via d’acqua e maree durante la navigazione nella laguna di Venezia. L’Atelier è uno spazio artistico fondato con l’idea di restituire quello che la città di Venezia ha dato alla famiglia all’azienda, fondata negli anni Sessanta a Fossata di Piave. L’obiettivo è creare uno spazio-contenitore in cui si creino oggetti di design combinati ispirati al territorio, sin dal titolo.

Il risultato sono i Cocai, il Masaneta dedicato al granchio o masanette in veneziano, lo Sfojo, la parte orizzontale della briccola, la Luna, lo specchio dedicato all’importanza delle fasi lunari per Venezia, il paravento Masegno con foglie in oro il cui disegno riprende quello del pavimento in Piazza San Marco, i tavolini Isole, fatti con le canne di murrina e le lampade Canneto, ispirate alle barene, le piccole isole di sabbia che affiorano dall’acqua. Un omaggio ad un ecosistema unico e vitale per la Laguna che se non protetto è destinato ad affrontare un futuro incerto. Per un’esperienza veneziana a servizio di tutta la comunità e non solo degli ospiti della struttura, in linea con la filosofia del gruppo Minor Hotels.

Serenissima

Dal 14 maggio al 14 novembre 2025

Avani Rio Novo Venice Hotel – Dorsoduro, Venezia

info: avanihotels.com