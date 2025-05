Alla 19. Biennale Architettura di Venezia c’è anche un programma di eventi culturali lanciato dal Ministero della Cultura dell’Arabia Saudita. L’iniziativa prende forma dal 10 maggio al 23 novembre 2025 all’Abbazia di San Gregorio e rientra nella partecipazione ufficiale del Paese alla Mostra Internazionale. Con questo palinsesto, che comprende eventi dedicati all’architettura e al design, alle tradizioni e alle arti visive, il Ministero saudita accende i riflettori sul fermento culturale in crescita del Paese.

Il Ministero saudita tra le partecipazioni ufficiali

La conservazione del patrimonio culturale e l’innovazione culturale sono tra le questioni esplorate nel programma del Ministero saudita alla Biennale Architettura. Tra gli eventi collaterali ufficiali della Mostra, il palinsesto all’Abbazia di San Gregorio include tavole rotonde e workshop specializzati su mestieri tradizionali e che approfondiscono elementi caratteristici della cultura saudita. Negli spazi dell’Abbazia è ospitata anche la mostra Rooted Transience, in cui è presentato il progetto che si è aggiudicato l’AlMusalla Prize 2025, un concorso internazionale lanciato dalla Diriyah Biennale Foundation (DBF) per la progettazione di musalla, spazi destinati alla preghiera e alla riflessione.

Se l’esposizione è al piano terra dell’Abbazia, a quello superiore è presente una sala conferenze dedicata agli eventi culturali in programma per l’intero periodo della Biennale Architettura attraverso cui mettere in luce la cultura saudita con collaborazioni istituzionali, mentre sarà anche presente uno spazio retail con una selezione di prodotti artigianali rappresentativi del patrimonio culturale saudita, oltre a un’offerta culinaria tipica.

info: labiennale.org