Sedia Batlló, un classico di Gaudí riscoperto a New York

Una delle creazioni più iconiche di Antoni Gaudí, maestro dell’Art Nouveau e del modernismo catalano, torna a far parlare di sé con una nuova ed esclusiva edizione. A distanza di oltre un secolo dalla sua prima apparizione, la Sedia Batlló viene nuovamente prodotta e presentata a New York. L’iniziativa rappresenta non solo un omaggio al genio visionario dell’architetto spagnolo, ma anche una riflessione sull’attualità del suo linguaggio progettuale. A partire dal 15 maggio, durante la NYCxDesign Week la sedia sarà visibile accanto ad arredi storici firmati Gaudí in una mostra che celebra la continuità tra passato e presente nel mondo del design.

Courtesy Casa Valle

Una nuova edizione della Sedia Batlló un classico di Gaudí riscoperto

Antoni Gaudí progettò la Sedia Batlló tra il 1904 e il 1906 per Casa Batlló, celebre residenza situata nel cuore di Barcellona, e oggi BD Barcelona la rilancia in una serie limitata di soli 50 esemplari. Ogni pezzo mantiene le caratteristiche formali e costruttive dell’originale, con particolare attenzione alle linee organiche e all’ergonomia che contraddistinguono lo stile di Gaudí. Tuttavia, rispetto alla versione storica verniciata, la nuova produzione si distingue per una sofisticata finitura in ebano che dona alla sedia un aspetto rinnovato pur rispettando la visione originale dell’autore.

La riedizione è frutto della collaborazione tra BD Barcelona, nota per le sue Art Editions che fondono arte e design industriale, e la galleria newyorkese Casa Valle. La partnership si concretizza in un’esposizione che unirà il design contemporaneo alla memoria storica presentando al pubblico non solo le nuove sedie ma anche un raro esemplare d’epoca e altri mobili originali disegnati da Gaudí, come la poltrona e lo sgabello Calvet.

Courtesy Casa Valle

Un progetto tra storia e attualità al centro della NYCxDesign Week

L’evento rientra nel programma ufficiale della NYCxDesign Week, una delle principali manifestazioni internazionali dedicate al design. La mostra allestita da Casa Valle si propone così di restituire una narrazione contemporanea dell’opera gaudiniana, mettendola in relazione con l’energia creativa della città di New York.

“Il lavoro di Gaudí e il suo stile modernista ci sembrano incredibilmente attuali oggi. Volevamo raccontare di nuovo questa storia così ricca nel contesto di ciò che sta accadendo ora, e connetterla all’energia e alle idee che nascono a New York e a ciò che potrebbe arrivare dopo”, affermano i fondatori della galleria Giancarlo Valle e Jane Keltner de Valle.

L’esposizione riflette una tendenza consolidata nel settore del design, in cui le riedizioni rappresentano uno strumento per rileggere e valorizzare i capolavori del passato. In questo caso la riproposizione della Sedia Batlló non assume il tono di un’operazione nostalgica, ma si configura come un’occasione per dimostrare come la visione di Gaudí continui a comunicare con il presente mantenendo intatta la sua forza espressiva e progettuale.