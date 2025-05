LCA Studio Legale apre ancora una volta le sue porte nel segno dell’arte. In occasione di Contemporanea 2025 a Roma, la sede di Piazza del Popolo ospita la personale di Giovanni Ozzola, artista fiorentino che conta tra le sue linee di ricerca l’esplorazione del rapporto tra luce, spazio e tempo. Realizzata in collaborazione con GALLERIA CONTINUA, la mostra si intitola Ora Blu e rimarrà in esposizione negli spazi di LCA fino al 7 novembre 2025.

L’Ora Blu da LCA Studio Legale

Il titolo Ora Blu — l’heure bleue, l’ora blu — si riferisce al fenomeno atmosferico che si verifica poco dopo il tramonto o appena prima dell’alba, quando il sole è al di sotto dell’orizzonte e la sua luce, non più diretta, viene diffusa dagli strati superiori dell’atmosfera. Con un focus su questa declinazione della luce, la mostra alterna disorientamento e ricentramento: la luce, dispersa per effetto della diffusione di Rayleigh tra le molecole dell’aria, diventa morbida e avvolgente, assumendo in questa fase di transizione una qualità ottica unica. Giovanni Ozzola esplora così l’attenuarsi delle ombre, lo sfumarsi dei contorni e il mutare della percezione da una chiarezza analitica a un’esperienza più intuitiva e immersiva.

Giovanni Ozzola, la ricerca di un’esperienza visiva

Classe 1982, Giovanni Ozzola è un artista visivo fiorentino. Spaziando tra installazioni, sculture, incisioni, fotografie e video, Ozzola riserva una particolare attenzione al rapporto tra luce, spazio e tempo ed esplora temi come l’infinito, il confine tra il visibile e l’invisibile e l’interazione tra uomo e ambiente, utilizzando spesso paesaggi urbani e naturali come metafore per concetti più profondi. Ozzola ha esposto ha esposto in tutto il mondo e le sue opere sono state accolte in numerose collezioni pubbliche e private, dal MART di Rovereto al Chelsea Art Museum di New York, fino al Centro d’arte Sharjah Maraya di Dubai.