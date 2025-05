Golden Monoliths, l’opera di SpY nel cuore urbano di Lille

L’artista urbano spagnolo SpY ha recentemente realizzato una nuova imponente installazione nel cuore di Lille, nel nord della Francia. L’opera, intitolata Golden Monoliths, ha trasformato la via principale della città in un percorso visivo e simbolico ridefinendo il paesaggio urbano con un intervento che intreccia arte pubblica, riflessione sociale e memoria collettiva. Con materiali industriali svuotati della loro funzione originaria e riassegnati a nuovi significati, l’artista offre al pubblico una chiave di lettura potente sul valore degli oggetti nel contesto contemporaneo. L’opera, seppur temporanea, lascia un’impronta profonda nel dialogo tra cittadino e spazio urbano.

Foto Ruben P. Bescos Foto Ruben P. Bescos

Golden Monoliths: spazio urbano e simbolismo industriale

Nel pieno centro di Lille, quattordici container marittimi sono installati lungo l’asse principale della città, disposti in verticale e rivestiti interamente d’oro. Il progetto, dal titolo Golden Monoliths, porta la firma dell’artista SpY, noto per le sue imponenti installazioni urbane che modificano temporaneamente la percezione dello spazio pubblico. Con questo intervento, elementi tipicamente funzionali e associati al trasporto globale vengono decontestualizzati e trasformati in presenze monumentali che assumono un aspetto totemico e quasi sacro.

I container, strumenti per eccellenza della logistica e del commercio, vengono sottratti al loro uso originario per diventare elementi di riflessione collettiva. Attraverso l’oro che li ricopre questi volumi diventano superfici specchianti che invitano a interrogarsi sul valore attribuito agli oggetti, sulla loro estetizzazione e sull’equilibrio tra forma e funzione. La strada non è più un semplice luogo di transito, ma un corridoio cerimoniale che modifica il ritmo e lo sguardo dei passanti.

L’opera funge così da “specchio dorato” in cui la città si riflette: cosa rappresenta un oggetto industriale quando viene monumentalizzato? È una domanda aperta che SpY pone con forza visiva, ma senza risposte precostituite. Il pubblico, immerso tra queste strutture, diventa parte attiva di un’esperienza che trasforma la quotidianità in un rituale urbano.

Foto Ruben P. Bescos Foto Ruben P. Bescos

Riflessione sul consumo e la modernità

Oltre al suo impatto estetico e simbolico, Golden Monoliths propone una critica implicita alla società contemporanea e al culto del consumo. I container dorati che dominano visivamente l’elegante Rue Faidherbe, contrastano con le architetture classiche e diventano così metafora di un’epoca segnata dall’eccesso e dalla mobilità incessante. L’installazione sovverte l’identità originaria dei container – anonimi, funzionali, intercambiabili – per trasformarli in simboli della nostra ossessione per la circolazione di merci e per il valore attribuito agli oggetti.

Secondo SpY, il gesto di rivestire d’oro strutture industriali non è semplicemente decorativo: si tratta di una risignificazione che trasforma l’utilitario in mitologico. I container assumono così un ruolo nuovo, diventando “feticci dorati” di un sistema economico che spinge al desiderio costante e all’idolatria del prodotto. In questo senso, l’opera è una rappresentazione visiva della mercificazione onnipresente nella nostra quotidianità.

L’artista prosegue con questa installazione il proprio percorso di indagine sulle infrastrutture invisibili del mondo contemporaneo, già affrontato in opere precedenti. Lo spettatore è chiamato a riflettere non solo sulla scala e sull’estetica dell’intervento, ma anche sulla sua valenza politica ed economica. Golden Monoliths diventa quindi anche un rituale urbano che omaggia e al tempo stesso interroga i processi storici e culturali che da secoli attraversano Lille, dalle porte monumentali del XVII secolo ai carnevali e alle processioni della tradizione locale.

Foto Ruben P. Bescos

Arte pubblica come intervento contemporaneo

L’intervento di SpY si inserisce nella sua più ampia produzione di arte pubblica caratterizzata da opere minimali ma di forte presenza scenica. Le sue installazioni giocano con la scala, la monocromia e l’inserimento nel contesto architettonico creando contrasti visivi che non si impongono sullo spazio, ma lo reinterpretano. In Golden Monoliths questa strategia si manifesta nella scelta di linee pulite e nella trasformazione del paesaggio urbano in un teatro a cielo aperto.

Il riferimento formale e simbolico alle colonne dorate richiama architetture antiche e dimensioni sacre, ma si innesta su una base estremamente contemporanea: quella dell’infrastruttura globale. L’artista dimostra ancora una volta come un oggetto comune possa essere elevato a elemento critico attraverso un’operazione concettuale ed estetica.

La nuova installazione a Lille segue altri interventi dello stesso autore inscrivendosi quindi in un percorso coerente: ogni intervento diventa una lente per osservare le dinamiche della società attraverso il linguaggio della forma e dello spazio. L’arte pubblica, nelle mani di SpY, si fa strumento per interrogare il presente.