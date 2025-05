Canova unisce in un dialogo ideale Galleria Borghese e GNAMC

È nel segno di Antonio Canova la nuova collaborazione siglata tra la Galleria Borghese e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Le due istituzioni capitoline sono pronte a offrire al pubblico un’opportunità esclusiva per approfondire la conoscenza del grande maestro del Neoclassicismo, collegando i due musei in un percorso ideale attraverso il Parco di Villa Borghese con l’iniziativa Da Canova a Canova. I possessori del biglietto della Galleria Borghese avranno infatti uno sconto sull’ingresso alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, oltre a poter seguire nella stessa giornata (con data ancora da definirsi) un seminario di approfondimento sull’arte figurativa conservata nelle due istituzioni. Prevista anche la proiezione speciale del documentario Canova (2018) di Francesco Invernizzi, con Vittorio Sgarbi e Mario Guderzo, in programma il 28 maggio 2025 alle ore 18.00 alla Casa del Cinema.

Canova tra Galleria Borghese e GNAMC

Grazie a questa iniziativa, i visitatori avranno la possibilità di scoprire Canova attraverso un’esperienza culturale completa, che unisce la visione diretta delle opere, il dialogo con esperti e un racconto cinematografico immersivo. Alla Galleria Borghese, i visitatori potranno ammirare uno dei massimi capolavori dello scultore, Paolina Borghese come Venere Vincitrice (1805-1808), un’opera che celebra la bellezza ideale della nobildonna ispirata all’iconografia classica di Venere. Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea il pubblico potrà invece confrontarsi con la drammaticità di Ercole e Lica (1795-1815), un gruppo scultoreo monumentale in cui la potenza del mito si traduce in una composizione dinamica.

L’iniziativa Da Canova a Canova consentirà ai visitatori della Galleria Borghese di accedere alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea al costo ridotto di 10 euro mostrando il biglietto del primo museo. L’offerta avrà validità nella stessa giornata.

info: lagallerianazionale.com