Wes Anderson in mostra a Londra: un viaggio nei suoi archivi

Il Design Museum di Londra si prepara ad accogliere una delle mostre più attese del prossimo anno, un evento senza precedenti che aprirà le porte all’universo estetico di Wes Anderson. Per la prima volta nel Regno Unito l’intera carriera del celebre regista sarà raccontata attraverso un’esposizione immersiva che raccoglie centinaia di oggetti originali provenienti dal suo archivio personale. Un’occasione rara per esplorare la visione creativa e il metodo di lavoro di uno degli autori più influenti del cinema contemporaneo. L’esposizione si terrà dal 21 novembre 2025 al 4 maggio 2026, con un’estensione dell’allestimento fino al 26 luglio 2026 per le sezioni aggiuntive.

Model of The Grand Budapest Hotel © Thierry Stefanopoulos Wes Andersons personal notebooks from Fantastic Mr. Fox. FOX. © Roger Do Minh

Un viaggio nell’immaginario di Wes Anderson

Londra si appresta a ospitare “Wes Anderson: The Exhibition”, prima mostra retrospettiva dedicata al regista americano e frutto di una collaborazione tra il Design Museum e la Cinémathèque française. L’esposizione rappresenta un’ampia ricognizione sulla carriera di Anderson, dal cortometraggio d’esordio Bottle Rocket del 1993 fino all’adattamento più recente “La meravigliosa storia di Henry Sugar”.

Nel percorso espositivo il pubblico potrà ammirare oltre 600 oggetti originali, tra cui modelli, costumi, storyboard, bozzetti disegnati a mano, Polaroid e sceneggiature annotate. Tra gli elementi più iconici spiccano la facciata rosa del Grand Budapest Hotel, i distributori automatici di Asteroid City e il celebre cappotto indossato da Gwyneth Paltrow in I Tenenbaum. Presenti anche il coltellino svizzero di Max Fischer da Rushmore e decine di costumi appartenenti a personaggi interpretati da attori del calibro di Tilda Swinton, Bill Murray, Scarlett Johansson, Benicio Del Toro e Ralph Fiennes.

Rat puppet, Arch Model Studio for Fantastic Mr. Fox

Image by Richard Round Turner © the Design Museum Miniature washing machines from Isle of Dogs © the Design Museum

La costruzione visiva dei mondi di Wes Andrerson

La mostra si sviluppa seguendo un ordine cronologico rivelando come la cifra stilistica del regista si sia evoluta nel tempo. Al centro della narrazione visiva c’è l’approccio artigianale con cui Anderson costruisce l’“architettura della narrazione”: ogni elemento di scena è curato nei minimi dettagli trasformando spazi, oggetti e materiali in veri e propri personaggi.

I visitatori avranno accesso anche a taccuini rilegati a spirale contenenti appunti e idee dell’autore, oltre a schizzi preparatori, test di lavorazione, campioni di tessuto, cuciture manuali e lavori cromatici. Un’intera sezione è dedicata alle tecniche analogiche e alla stop-motion: si potranno osservare i pupazzi originali e i modelli preliminari utilizzati in Fantastic Mr. Fox e Isle of Dogs, insieme agli scheletri e ai test delle sequenze animate.

“L’unicità di questa mostra sta nel fatto che Anderson ha conservato con cura ogni cosa: dagli schizzi e dalle sceneggiature all’ascensore dell’hotel rosa”, ha dichiarato la curatrice capo Joanna Agerman Ross, sottolineando la natura intenzionale e meticolosa dell’archivio del regista.

Vending machines, Atelier Simon Weisse for Asteroid City | image by Richard Round Turner © the Design Museum Max Fischers RUSHMORE Swiss Army knife.

© Roger Do Minh

Un’esperienza immersiva e multisensoriale

Durante la visita il pubblico potrà immergersi nei meccanismi della creatività di Anderson grazie alla visione integrale del cortometraggio Bottle Rocket (14 minuti), con protagonista Owen Wilson, proiettato in una delle sezioni dedicate. L’intero allestimento è concepito per mettere in luce la coerenza visiva e narrativa dei film del regista in cui simmetrie, colori e proporzioni creano universi distintivi ma coerenti.

Oltre al fascino estetico, la mostra esplora anche i riferimenti ricorrenti e i motivi narrativi che attraversano l’opera di Anderson fornendo una panoramica completa del suo stile e del suo impatto culturale. Ogni sala del percorso è pensata per evocare le atmosfere dei suoi film restituendo la tattilità e la materialità che contraddistinguono il suo approccio cinematografico.

Anche se l’esposizione si terrà dal 21 novembre 2025 al 4 maggio 2026, ci sarà un’estensione fino al 26 luglio 2026 per alcune aree, così da rendere possibile un’analisi approfondita e prolungata di uno dei linguaggi visivi più riconoscibili del cinema moderno.