È la mostra su Yayoi Kusama alla National Gallery of Victoria (NGV) ad essere l’esposizione più visitata nella storia australiana. L’istituzione con sede a Melbourne ha infatti riportato la vendita di 570.537 biglietti a Yayoi Kusama, superando il record stabilito nel 2017 con Van Gogh and the Seasons, che aveva venduto 462.262 biglietti. Il calcolo riguarda però esclusivamente esposizioni di arti visive, perché altrimenti il primato sarebbe della mostra archeologica al Melbourne Museum Tutankhamon and the Golden Age of the Pharaohs, in cui sono stati venduti 796.277 biglietti.

Aperta al pubblico dal 15 dicembre 2024 al 21 aprile 2025, l’esposizione è stata la più grande mai dedicata dall’istituzione a un’artista vivente. Oltre 200 infatti le opere in mostra, che ha ripercorso quasi nove decenni della carriera di Kusama, tra cui esemplari realizzati quando l’artista giapponese aveva nove anni. Ma non solo, perché la mostra ha anche superato i confini del museo approdando a St Kilda Road, dove gli alberi lungo la strada erano decorati con pois rosa e bianchi.

Presenti in mostra anche opere recenti ed esemplari di grandi dimensioni. Tra queste, Dancing Pumpkin (2020), una scultura di cinque metri, e Narcissus Garden (1966/2024), un’installazione di 1.400 scintillanti sfere d’argento. L’esposizione dedicata a Yayoi Kusama sarà seguita dalla rassegna dedicata all’Impressionismo francese.