Il Magritte trovato su eBay all’asta per oltre 100.000 dollari

L’opera sconosciuta di Renée Magritte, un’opera su carta senza titolo, acquistato su eBay per soli $ 1.580 è stata ora stimata tra $ 100.000 e $ 150.000 e verrà battuta nell’asta di Rago/Wrigth del 21 maggio a Lambertville, nel New Jersey. Realizzato a penna a sfera, matita colorata e matita, il disegno raffigura enormi pezzi degli scacchi in un cielo di soffici nuvole, figure che l’artista surrealista dipinse ripetutamente nel corso della sua carriera. Immagini simili si ritrovano ne L’Annunciazione del 1930, esposta nella collezione della Tate di Londra.

Il pezzo apparteneva originariamente a Mora Henskens, compagna di lunga data dell’avvocato internazionale Harry Torczyner, uno degli amici più cari, avvocati e occasionali consulenti legali di Magritte che scrisse libri e articoli sull’artista, organizzò mostre e donò alcune delle sue opere a istituzioni come il Museum of Modern Art di New York. Henskens acquistò il disegno direttamente dalla vedova del pittore, Georgette Berger Magritte, durante una visita in Belgio dopo la morte dell’artista nel 1967. Rimase nella sua collezione fino al 2022, quando fu venduto tramite VanDeRee Auctions a un proprietario che lo mise in vendita su eBay.

“Non è certo una cosa di tutti i giorni nel mondo delle aste”, ha affermato Joe Stanfield, specialista senior e direttore delle belle arti di Rago/Wright. “È sempre emozionante contribuire a far riemergere opere sconosciute, o meno note, di artisti leggendari: il fatto che il nostro mittente abbia trovato questo Magritte su eBay non fa che aumentare l’emozione.” Negli ultimi mesi, le case d’asta hanno fatto incetta di premi con i dipinti di Magritte. Nel novembre 2024, il celebre dipinto L’empire des Lumières è stato venduto nel 1954 è stato venduto per 121,2 milioni di dollari è stata venduta da Christie’s a New York, stabilendo un nuovo record d’asta per il surrealista belga.