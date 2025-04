Era a Gaza per il New York Times Samar Abu Elouf, la fotografa che si è aggiudicata il World Press Photo 2025. Aveva lasciato la Striscia a dicembre 2023 per andare a Doha, in Qatar, per documentare le condizioni di quei pochi cittadini feriti riusciti a uscire da Gaza. Tra loro c’era Mahmoud Ajjour, un bambino di nove anni che ha perso le braccia a causa di un attacco israeliano nel marzo 2024. Si era voltato per incitare la sua famiglia a correre quando l’esplosione gli recise un braccio e gli ferì gravemente l’altro, poi amputato. Mentre riceveva cure mediche a Doha conobbe Samar Abu Elouf, che lo avrebbe ritratto nello scatto vincitore del celebre concorso di fotogiornalismo.

Mahmoud Ajjour, Aged Nine © Samar Abu Elouf, for The New York Times

Le motivazioni della giuria

«La foto dell’anno è un ritratto di un bambino con una canottiera; è rivolto verso una finestra, su di lui cade una luce calda che disegna un’ombra morbida su un lato del volto», ha spiegato Lucy Conticello, la presidente della giuria del concorso e direttrice della fotografia per M, il magazine di Le Monde. «La sua giovane età e i lineamenti delicati contrastano profondamente con l’espressione malinconica – ha aggiunto – poi, in un momento di shock, ci si accorge che non ha le braccia. Questa immagine riesce in ciò che il grande fotogiornalismo sa fare: offrire un punto d’accesso stratificato a una storia complessa, e spingere chi la osserva a soffermarsi su quella storia più a lungo».

World Press Photo 2025: gli altri finalisti

Sono Night Crossing di John Moore e Droughts in the Amazon di Musuk Nolte gli altri lavori finalisti del concorso. Se nell’immagine di Moore, fotografo statunitense che lavora per l’agenzia Getty Images, è ritratto un gruppo di migranti cinesi che cerca di scaldarsi sotto la pioggia dopo aver attraversato il confine tra Stati Uniti e Messico, in quella di Nolte, fotografo messicano che nella sua serie Droughts in the Amazon indaga gli effetti concreti del cambiamento climatico, è rappresentato un uomo che, ad Amazonas, percorre il letto asciutto del fiume Solimões.

Le due finaliste sono state scelte con la vincitrice del World Press Photo 2025 tra i vincitori regionali annunciati a marzo 2025. Le immagini premiate, scelte tra oltre 60 mila, saranno esposte in tutto il mondo con una mostra itinerante. Tra le tappe anche diverse città italiane come Genova, Roma, Torino, Bologna, Bari e Lucca.