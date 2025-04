Le Voci delle Donne, al via il festival che celebra la creatività femminile

La seconda edizione della manifestazione Le Voci delle Donne è prevista dall’11 al 26 aprile presso lo spazio culturale Pubblica_Lab a Sant’Omero, in provincia di Teramo, Il tema di quest’edizione è Rinascita e rappresenta la capacità delle donne di trasformarsi e reinventarsi di fronte alle sfide della vita. È un invito a esplorare storie di resilienza, evoluzione e potere interiore, mettendo in luce come ogni donna possa risorgere dalle proprie esperienze e costruire un futuro più forte e luminoso.

L’esposizione principale Tessitrici di destini è curata Carla Abril Maizon: si tratta di un’esplorazione visiva e concettuale del potere trasformativo delle donne e della loro capacità di riscrivere il proprio percorso. La rinascita è intesa come atto di consapevolezza, resistenza e autodeterminazione. Attraverso le opere di nove artiste, il pubblico è invitato a immergersi in una narrazione fatta di intrecci, memorie e visioni che rivelano la capacità di trasformare il vissuto in un nuovo inizio. L’idea della tessitura diventa metafora della vita stessa, fili che si legano e si spezzano ricomponendosi in trame sempre diverse: le Tessitrici di Destini sono coloro che non accettano il futuro come un percorso già scritto, ma lo modellano attraverso scelte, gesti e narrazioni. Tra le artiste, Barbara Ventura, Daniela Di Lullo, Harita Asumani, Lisa Eleuteri, Paola Tassetti.

Oltre a questa mostra, sono 12 gli eventi collaterali previsti con un variegato programma di talk, laboratori, spettacoli e concerti. Fra gli ospiti la psicologa e sessuologa Eleonora Visalli, la scrittrice Ilaria Giovinazzo, la consulente finanziaria Manuela Domanin. Tra le tematiche indagate la queerness e il femminismo intersezionale, l’esplorazione del corpo attraverso danza e performance per creare uno spazio di dialogo e ispirazione in cui l’arte diventa strumento di consapevolezza e trasformazione.