Lucca punta all’internazionalità, in arrivo un nuovo Centro delle Arti

Sono previsti per la fine dell’anno a Lucca i lavori di inizio del polo museale di vocazione internazionale, che mira a incrementare la ricchissima offerta artistica e culturale Toscana, auspicabilmente pronto entro il 2027. L’investimento è di oltre 10 milioni di euro e la ristrutturazione del cantiere negli spazi dell’ex Manifattura Tabacchi: promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione Ragghianti, il nuovo Centro delle Arti è destinato a ridefinire il panorama artistico della città e dell’intera regione, reinterpretando l’identità storica di un edificio di circa 2.500 metri quadrati da tempo in disuso e la cui ristrutturazione è stata affidata al Too studio di Reggio Emilia.

Gli architetti Marco Denti e Monica Gambini hanno immaginato un luogo dove accoglienza e fruizione convivono armoniosamente: l’edificio si sviluppa su più livelli, con l’intento di ospitare mostre temporanee e opere permanenti; le grandi finestre garantiranno luminosità diffusa, oltre a un dialogo visivo continuo tra interno ed esterno e potranno essere oscurate per necessità espositive; un grande atrio voltato e affrescato con biglietteria, bookshop e caffetteria. Al piano più alto della torre sarà allestita la collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L’intero progetto dunque, si sviluppa intorno al concetto di riconoscibilità e si focalizza non soltanto sulla ristrutturazione fisica dell’immobile, ma soprattutto sul recupero dell’identità e del significato storico che questo luogo riveste per la comunità lucchese. L’intera struttura sarà priva di barriere architettoniche, così da consentire ai visitatori di fruire degli spazi espositivi senza percorsi differenziati.

Le dichiarazioni di Marcello Bertocchini e Alberto Fontana

Marcello Bertocchini, presidente dell’omonima Fondazione, ha dichiarato che “Il Centro delle Arti sarà un luogo di esperienze, in cui conoscere e divulgare, ma soprattutto aprire la propria mente a forme di comunicazione culturale ed espressione artistica assolutamente nuove per Lucca. Una finestra sul mondo e un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale”. Alberto Fontana, presidente della Fondazione Centro delle Arti di Lucca, ha sottolineato che l’obiettivo del progetto è “offrire al pubblico una programmazione di alto livello, in grado di attirare un flusso continuo di visitatori. Siamo certi che il Centro delle Arti genererà valore per la città di Lucca e per tutto il territorio”.