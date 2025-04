Condivisione, tradizione, sacralità: il cibo come patrimonio culturale

Sedersi a tavola è molto più che un semplice atto di nutrirsi: è un gesto di condivisione, tradizione, ospitalità e sacralità. Un rituale che può trasformarsi in una rivoluzione, attraverso piccoli gesti quotidiani che possono aiutare a promuovere una sostenibilità integrale, che abbracci l’aspetto sociale, alimentare e ambientale.

Simone Matti, Prima che i ricordi sbiadiscano: Angelo, 2025

Dopo il successo a MIA Photo Fair BNP Paribas, i finalisti del Premio IRINOX SAVE THE FOOD, curato da Claudio Composti e promosso da Irinox S.p.A. – Società Benefit, in collaborazione con Yeast Photo Festival, espongono le loro opere in un nuovo allestimento pensato per dialogare con gli spazi BAG – Bocconi Art Gallery. The Show – questo il titolo della mostra – racconta, attraverso la fotografia contemporanea, il valore della tradizione agricola, la lotta allo spreco alimentare e la bellezza del cibo come patrimonio culturale.

Francesca Mirabile, La cena degli avanzi, 2024 Alex Valentina, I pollute my way to beauty, 2024

Il concept del Premio

Promosso da Irinox S.p.A. – Società Benefit, leader nel settore nella produzione di abbattitori rapidi di temperatura e di sistemi di conservazione di alta qualità per il settore professionale e domestico e nella produzione di quadri elettrici in acciaio inox, il Premio è dedicato al tema del cibo nella fotografia contemporanea con un’attenzione particolare allo spreco alimentare ed è aperto agli artisti che abbiano sviluppato progetti fotografici o installativi sul tema.

L’esposizione ospita i progetti dei finalisti selezionati dalla giura del Premio, composta da:

Katia Da Ros (Imprenditrice e Vicepresidente di Irinox S.p.A. Società Benefit, Conegliano, TV), Edda Fahrenhorst (Direttrice Artistica di Yeast Photo Festival) e Claudio Composti (Fondatore e Art Director di mc2gallery, Milano).

Marco Rigamonti,Tanti Baci 01, 2025

Varvara Uhlik, SLAV GAZE: Vecherya, 2021 Hien Hoang, UnderAnIdeology, 2020 Lin Zhipeng, Roe Container, 2021

Tutti i finalisti in mostra

Alessandra Calò (Italia, 1977), Alex Valentina (Italia), Carolina Arantes (Brasile, 1980), Chiara Vitellozzi (Italia, 1983), Federica Belli (Italia, 1998), Francesca Mirabile (Italia, 1997), Francesca Procopio (Italia), Francesco Zizola (Italia, 1962), Giulia Iacolutti (Italia, 1985), Hiền Hoàng (Vietnam, 1990), Marco Rigamonti (Italia, 1958), Simone Matti (Italia, 1978), Varvara Uhlik (Ucraina, 1997), Yulia Potatueva (Russia, 1993), Lin Zhipeng (Cina, 1979).



La selezione include una menzione d’onore al lavoro di Matteo Falcone (Italia).

Carolina Arantes, Holy Cow I, 2014

Alessandra Calò, The Garden’s tale

2023, courtesy Lab1930 Fotografia Contemporanea Federica Belli, All the Way Out. Paris, France, 2023

IRINOX SAVE THE FOOD AWARD. THE SHOW

fino al 28 giugno 2025

BAG – Bocconi Art Gallery

Via Sarfatti 25, Milano