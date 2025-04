Volti segnati dal tempo, attimi di quotidianità, il dramma della guerra; sono questi i soggetti che abitano le fotografie di Walter Rosenblum (New York, 1919). Per oltre cinquant’anni la fotografia è stata il suo strumento per documentare alcuni degli eventi più significativi del ventesimo secolo dall’esperienza degli immigrati nella Lower East Side di New York, ai campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, fino ai rifugiati della guerra civile spagnola in Francia.

Giovane coppia davanti al Biliardo, New York, 1938

© Rosenblum Family

La mostra Master of Photography, ripercorre la straordinaria eredità visiva di Rosenblum, mettendo in evidenza la sua capacità di rappresentare la realtà con sensibilità e potenza espressiva. Curata dal professore Angelo Maggi, la mostra non si limita a presentare le sue immagini, ma le inquadra all’interno di una riflessione più ampia sulla fotografia come strumento di memoria e consapevolezza. Dopo la retrospettiva del 1999, il lavoro di Rosenblum torna in Italia con una mostra che si configura come la più ampia mai realizzata in Europa sulla sua opera. Promossa dal Comune di Padova in collaborazione con l’impresa culturale SUAZES e con il supporto delle eredi Lisa e Nina Rosenblum e dell’esposizione Mignon, l’esposizione si inserisce nel progetto 30 Mignon, volta a celebrare trent’anni di ricerca fotografica.

Bambina sull’altalena, New York, 1938

© Rosenblum Family Il gioco del “Mondo”, New York, 1952

© Rosenblum Family

Bambini gitani che giocano a carte, New York, 1938, © Rosenblum Family

Le 112 fotografie in mostra, molte delle quali inedite, sono accompagnate da una selezione di documenti storici che contestualizzano il lavoro del fotografo. Rosenblum iniziò la sua formazione nella Photo League, un collettivo di fotografi impegnati nel sociale, che gli permise di entrare in contatto con quelli che furono i suoi maestri, come Paul Strand. Fin dagli esordi sviluppò uno sguardo umanista, mettendo al centro delle sue immagini le persone, la loro forza e la loro dignità. Per lui la fotografia è stata uno strumento di comprensione, connessione emotiva nei confronti degli altri.

Questo approccio è evidente già dalle prime fotografie che aprono il percorso espositivo, dedicate a Pitt Street, uno dei quartieri del Lower East Side di New York. Rosenblum ha immortalato questa strada con un approccio intimo e rispettoso, mostrando le realtà quotidiane delle comunità immigrate. Il suo lavoro non è solo documentaristico, ma anche un’opera che riflette il suo impegno per la giustizia sociale e la sua capacità di cogliere la bellezza nella quotidianità. Dalle fotografie di Pitt Street, il percorso espositivo prosegue guidando lo spettatore attraverso altre tappe fondamentali della carriera di Rosenblum: dall’esperienza come fotografo di guerra, fino ai reportage realizzati ad Harlem, il Sud Bronx, Haiti e l’Europa.

Campo per rifugiati mutilati, Francia, 1946

© Rosenblum Family Il D-Day dello sbarco in Normandia, Francia, 1944

© Rosenblum Family

L’utilizzo del bianco e nero nelle sue fotografie non rappresenta solo una scelta estetica, ma uno strumento per esaltare luci e ombre della condizione umana, conferendo al suo reportage una straordinaria forza narrativa ed emotiva. Come sottolinea Angelo Maggi: «Attraverso i suoi scatti, Rosenblum ha saputo immortalare l’autenticità dell’esperienza umana, regalando a noi tutti un messaggio di speranza e resilienza».

Master of Photography rappresenta un’opportunità per riscoprire il valore dello sguardo di Rosenblum, la cui eredità fotografica ci invita a riflettere sul presente con la stessa sensibilità e profondità che hanno guidato il suo lavoro.