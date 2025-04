L’edizione inaugurale dell’Art Week Riyadh, che si svolgerà dal 6 al 13 aprile 2025, avrà come tema At The Edge con approfondimenti su collezioni private, mostre in galleria e una serie di conferenze e workshop. Promuovendo lo scambio e sostenendo le arti come pietra miliare del futuro del Regno, l’iniziativa della Commissione per le Arti Visive del Ministero della Cultura, è un’opportunità per amplificare la dinamica scena artistica dell’Arabia Saudita.

Dina Amin, CEO della Commissione per le arti visive, commenta: “L’Art Week Riyadh si propone di costruire un quadro solido e inclusivo, che sostenga l’innovazione, la creatività e la leadership di pensiero, e un impegno incrollabile a preservare e far progredire la cultura. Riunendo diversi elementi del settore artistico saudita, mira a potenziare e nutrire gli operatori del settore e a promuovere una visione condivisa di crescita, opportunità e arricchimento culturale.”

JAX 02, Courtesy of Visual Arts Commission, Saudi Arabia

L’Art Week Riyadh

Il 23 gennaio 2025 la Commissione Saudita per le Arti Visive ha annunciato l’edizione inaugurale dell’Art Week Riyadh che celebra la fiorente scena artistica dell’Arabia Saudita. L’evento riunirà le principali gallerie locali e internazionali, istituzioni culturali, artisti, mecenati, collezionisti e appassionati d’arte.

L’Art Week Riyadh si basa sulle fondamenta della comunità artistica per coltivare un panorama di collaborazione in le arti visive potranno continuare a crescere. L’Art Week Riyadh metterà in mostra la profondità e l’ampiezza del panorama artistico saudita grazie a una programmazione pensata per onorare il passato, celebrare il presente e investire nel futuro.

L’evento inaugurale durerà una settimana e si articolerà in una serie di programmi e attività che si svolgeranno in tutta la città di Riyadh, con sede nel distretto JAX nella storica città di Diriyah. I punti salienti includono mostre di opere di artisti affermati ed emergenti presentate da importanti gallerie saudite e internazionali; mostre curate di collezioni private, che consentono un accesso senza precedenti a opere raramente viste; conferenze, workshop e spettacoli sull’educazione, la collaborazione e l’inclusività, progettati per ispirare e connettere il pubblico.

JAX 01, Courtesy of Visual Arts Commission, Saudi Arabia

Il tema At The Edge

Nella giornata del 3 marzo 2025 la Visual Arts Commission dell’Arabia Saudita ha annunciato il team curatoriale per l’edizione inaugurale dell’Art Week Riyadh composto da specialisti d’arte contemporanea locali, regionali e internazionali: Vittoria Matarrese (direttrice artistica e curatrice), Basma Harasani, (curatrice associata), Victoria Gandit Lelandais (curatrice associata) e Shumon Basar (curatore del programma pubblico).

Con il tema At The Edge, l’Art Week Riyadh presenterà una selezione di opere provenienti da oltre 30 gallerie locali, regionali e internazionali e da collezioni. At The Edge approfondirà l’essenza dinamica di Riyadh, evidenziando il suo paesaggio culturale in evoluzione e la sua crescente presenza sulla scena internazionale. Il team curatoriale ha approfondito il concetto, sottolineando che, attraverso il suo programma, l’Art Week Riyadh unisce le principali istituzioni culturali, le gallerie, le collezioni di spicco e gli spazi indipendenti. Insieme così, mettono in luce le scene artistiche locali e regionali e legami internazionali.

Vittoria Matarrese, Artistic Director and Curator Shumon Basar, Curator – Public Program

Le dichiarazioni del team curatoriale

Matarrese, già direttrice della Bally Foundation in Svizzera e del dipartimento di arti performative del Palais de Tokyo a Parigi, afferma: “L’Art Week Riyadh rappresenta una straordinaria opportunità per confrontarsi con una città e una regione in profonda trasformazione culturale. L’edizione inaugurale, At the Edge, è una piattaforma per esplorare questi cambiamenti e rivelare come tradizione e accelerazione coesistano e si evolvano.”

Il curatore e consulente d’arte saudita Harasani afferma: “Essendo la prima nel suo genere, l’Art Week Riyadh è una testimonianza dei notevoli progressi compiuti dal Paese nell’affermarsi all’interno della narrazione culturale globale, pur conservando la propria autenticità e mettendo in mostra il meglio che il Regno ha da offrire.”

Gandit Lelandais, specialista di arte contemporanea del mondo arabo, afferma: “Il fatto stesso che esista l’Art Week Riyadh dimostra lo sviluppo intenzionale di un fiorente ecosistema dell’arte, con una chiara visione di promuovere un ambiente sano per la crescita tra tutti gli attori chiave – gallerie, artisti, istituzioni, studiosi, collezionisti e altro. Questa iniziativa ha un valore inestimabile, in quanto offre una piattaforma a livello cittadino per discussioni critiche, dialogo e riflessione sotto lo stesso tetto”.

Basar, scrittore, curatore e organizzatore culturale nel Golfo, afferma: “L’Art Week Riyadh offre un momento per inquadrare tutto ciò che è accaduto a livello artistico a Riyadh, nel Regno e nella regione negli ultimi anni e decenni, e per dialogare con conversazioni di portata globale in un mondo sempre più multipolare”.