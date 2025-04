David Hockney: proibita la pubblicità della mostra in metro a Parigi

Dal 9 aprile fino al 31 agosto la Fondation Louis Vuitton a Parigi ospiterà la più grande mostra della carriera di David Hockney curata dal Sir Norman Rosenthal. Si tratta di un evento dalla portata straordinaria: nell’edificio progettato da Frank Gehry nel Bois de Boulogne, questo presenterà quasi 400 opere dell’artista che abbracciano i suoi sette decenni di carriera. Nonostante la grandezza e l’importanza della mostra, non sono mancate delle complicazioni, di natura piuttosto controversa, nella campagna di promozione: i cittadini che viaggiano nella metropolitana di Parigi potrebbero, infatti, non venire a conoscenza dell’importante esposizione che si sta svolgendo in città. La causa? La metro di Parigi ha vietato la pubblicità della mostra di David Hockney in quanto lo ritrae mentre fuma.

The banned poster: David Hockney sits with his artwork Play within a Play within a Play and Me with a Cigarette

Le cause del divieto

David Hockney è noto per l’utilizzo smodato e regolare di tabacco (abitudine che racconta di avere dal 1954) ed è da sempre un sostenitore della libertà di fumare e di morire a causa del fumo. All’apparenza potrebbe non sembrare un problema per la capitale francese e per l’immaginario romantico e noir a cui ci ha abituato dove ogni personaggio è costantemente ritratto con una Gauloises o una Gitanes tra le dita. Eppure è bastata una foto dell’artista con in mano una sigaretta per mettere i bastoni tra le ruote alla campagna pubblicitaria.

La legge francese, infatti, vieta ogni tipo di pubblicità di tabacchi (diretta o indiretta) e l’immagine ritrae Hockney che fuma accanto a una sua opera “Play within a Play within a Play and Me with a Cigarette” che, ironicamente, ritrae Hockney che fuma. Il fatto che una delle immagini scelte per la promozione ritragga l’artista con la solita sigaretta accesa tra le dita ha così costretto la metropolitana di Parigi a vietarne l’affissione in tutti i treni e in tutte le stazioni della città.

À bout de souffle (1960), Jean-Luc Godard

Le dichiarazioni di David Hockney

L’ironia sta nel fatto che le autorità dei trasporti parigini hanno contestato che Hockney abbia in mano una sigaretta nella fotografia, ma non hanno fatto alcuna obiezione sul fatto che anche il dipinto che tiene in mano lo ritrae mentre fuma. Hockney è stato contattato dagli avvocati della rete di trasporti parigina per informarlo che una fotografia che lo ritrae seduto accanto a un nuovo autoritratto non può essere utilizzata per pubblicizzare la mostra. A tal proposito, in un’intervista all’Independent, l’artista ha dichiarato che “La prepotenza di chi gestisce le nostre vite non conosce limiti. Sentire un avvocato della Metro che vieta un’immagine è già abbastanza grave, ma che citino la differenza tra una fotografia e un dipinto mi sembra una vera follia”.

Continua poi così: “Si oppongono solo alla fotografia, anche se sto fumando anche nel quadro che ho in mano! Sono abituato alla prepotenza di chi impedisce alle persone di fare le proprie scelte, ma questa è una meschinità. L’arte è sempre stata una strada per la libera espressione e questa è una decisione desolante”.

David Hockney

David Hockney tra polemiche e libertà

Per David Hockney, fumare non è soltanto un’abitudine, ma un gesto profondamente legato alla sua visione dell’arte e alla sua identità creativa. Nonostante i suoi 87 anni e il lungo vizio del fumo, l’artista continua imperterrito e consapevole delle conseguenze sulla sua salute, in particolare sui polmoni, accettandole con lucidità. Hockney considera il fumo come un’espressione di libertà personale e rivendica il diritto di scelta.

In seguito alle polemiche con le autorità dei trasporti di Parigi, Rosenthal – curatore della mostra – ha espresso il suo sconcerto per la questione. Secondo lui, è inconcepibile che un’immagine promozionale legata a una delle più importanti retrospettive dedicate a un artista vivente venga ostacolata in questo modo. Nonostante tutto, rassicura che la mostra sarà straordinaria: la più grande mai realizzata sull’artista britannico, un evento imperdibile per gli amanti dell’arte, imponente e spettacolare, realizzato senza badare a spese.