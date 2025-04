Una missione culturale e diplomatica che diventa digitale grazie alla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e Google Arts & Culture: tra le opere d’arte maestri come Piero Dorazio, Michelangelo Pistoletto, Arnaldo Pomodoro e Carla Accardi che diventano fruibili al resto del mondo. Dal 2016 la digitalizzazione della Collezione Farnesina ha coinvolto oltre 400 opere, completandosi oggi in un’architettura digitale che comprende approfondimenti, schede, immagini, tour virtuali e contenuti interattivi. L’archivio è navigabile gratuitamente, da chiunque e in qualsiasi momento, pensato non solo come vetrina istituzionale, ma come strumento di conoscenza culturale e diplomazia. Sono oltre 3mila istituzioni culturali – da 90 Paesi del mondo – che condividono le loro collezioni online tramite Google Arts & Culture: in Italia sono oggi rappresentate 247 istituzioni artistiche.

Controsoffitto di Alberto Bevilacqua, 1959 Le Tre Chiese by Silvia Camporesi, 2011 Tornaconto di Piero Dorazio, 1967

Inoltre, con la tecnologia Street View si offrono agli utenti 10 tour virtuali in diversi ambienti del Palazzo, tra primo piano, corridoi principali del piano zero e del secondo piano. Sono inoltre disponibili 16 approfondimenti tematici, come quello sulla storia dell’edificio e sulle principali correnti artistiche della Collezione, un fumetto digitale dell’illustratore italiano Alessandro Baronciani e mostre interattive basate sulla tecnologia Pocket Gallery. Sono stati, inoltre, coinvolti, tre YouTuber – Federica Mutti, Gaia Lapasini e Lucrezia Oddone – per parlare a un pubblico più giovane, raccontando secondo la loro prospettiva che cos’è e che cosa rappresenta la Farnesina.

La collezione Farnesina, uno sguardo sull’arte italiana del XX secolo

La Collezione Farnesina è una raccolta di opere d’arte italiana del XX secolo, situata all’interno del Palazzo della Farnesina, sede del Ministero degli Affari Esteri a Roma, nella centralissima. Curata da Maurizio Calvesi fino al 2013, contiene le espressioni più rappresentative delle arti visive dello scorso secolo tra dipinti, le sculture, le installazioni e i mosaici. Attraversando le correnti dell’Art Nouveau, del Futurismo, della Metafisica, dell’Astrattismo, dell’Arte Povera, della Transavanguardia comprende opere di Alighiero Boetti, Salvatore Garau, Michelangelo Pistoletto, Umberto Boccioni, Fortunato Depero, Mario Sironi, Giorgio De Chirico, Carlo Carrà, Giuseppe Capogrossi, Alberto Burri, Carla Accardi, Piero Dorazio, Giacomo Balla, Emilio Vedova, Renato Guttuso, Fabrizio Plessi, Jannis Kounellis, Sandro Chia, Mimmo Paladino.