Musica e street art protagoniste alla Rosso20sette arte contemporanea

Music on the wall è la nuova collettiva della galleria romana Rosso20sette arte contemporanea, curata da Edoardo Marcenaro e visitabile sino al 18 gennaio 2025. La mostra è una riflessione sulla street art che diventa cover di dischi ed esplora le profonde relazioni che sussistono tra arte di strada e musica: già nel 1983, fu l’artista statunitense Keith Haring a realizzare la copertina del singolo Without You di David Bowie.

Laika, The Clash London Callin Alessandra Carloni, Nirvana in utero

Ad essere esposte, 45 opere di 14 artisti internazionali: la spagnola Amanda Arrou-Tea, Shepard Fairey dagli Usa, il brasiliano Alex Senna, Dina Saadi dalla Siria, Koz Dos dal Venezuela, dal Portogallo Jacqueline de Montaigne e Samina il duo Jana & JS, rispettivamente da Austria e Francia accanto agli italiani Laika, Demetrio Di Grado, Marco Rèa, Neve, Alessandra Carloni e Daniele Tozzi. Assai variegato risulta dunque nel complesso il percorso creativo che si snoda fra le stanze della galleria: le opere realizzate invece, si presentano in alcuni casi come opere di denuncia ed in altri sono nate dai ricordi suscitati da una canzone o dalla passione per un determinato genere musicale.

Jana Js, Bob Marley Concrete Jingle Shepard Fairey, Hi Fidelity

Come scrive il curatore Edoardo Marcenaro nel testo che accompagna la mostra, «La varietà di artisti di diversa nazionalità, cultura, esperienza personale e professionale nel mondo della street art hanno come elemento comune il rapporto tra musica e arte, che secondo Obey dovrebbero “provocare il pensiero, ispirare il cambiamento e creare un senso di appartenenza”. Ma oggi esiste ancora questo senso di appartenenza? I Cure sono usciti a inizio novembre 2024 con il nuovo album “Songs of a lost world” (dopo sedici anni da “4:13 Dream”) che si apre con “Alone”: una lunga introduzione musicale cui seguono le parole di Robert Smith, “This is the end of every song we sing alone”. Alone … Dove sono finite le corse nei negozi di dischi per accaparrarsi la prima copia del disco di una qualsiasi band, che veniva ascoltato in gruppo per poi passare di mano in mano ed essere registrato su musicassette da 45 o 60 minuti, alle volte fotocopiando la “sleeve” interna con i testi delle canzoni e le foto del gruppo in sala di registrazione o un qualche altro pieghevole? Oggi ci sono le app, la musica viene ascoltata sugli smart phone, spesso senza sapere come è fatta la copertina del disco, dimenticandosi quanto diceva Miles Davis: “Music is a painting you can hear, a painting is music that you can see”. Buona visione e buon ascolto».

Marco Rèa, Bjork Homogenic’ Jacqueline de Montaigne, Nirvana Nevermind



Dal 23 novembre al 18 gennaio 2025

Galleria Rosso20sette arte contemporanea, Via del Sudario 39, Roma 00186