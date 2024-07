Art Nouveau Week 2024, una settimana di eventi in tutta Italia

Torna in tutta Europa l’Art Nouveau Week, la settimana che anche in Italia celebra l’omonima corrente culturale e artistica di inizio Novecento. Quest’anno la manifestazione, che si svolgerà dall’8 al 14 luglio, sarà all’insegna della “felicità”, che fungerà da filo conduttore della sesta edizione. In particolare, ogni giorno della settimana si celebrerà uno dei grandi autori legati al movimento, da Gustav Klimt a Giuseppe Sommaruga.

Sono molti gli appuntamenti previsti per quest’anno. Le attività, promosse e in parte organizzate dall’Associazione Italia Liberty e curate da Andrea Speziali insieme a un comitato scientifico e d’onore, consistono in un palinsesto di appuntamenti che spaziano dalle visite guidate ai convegni. Il tutto è patrocinato dal Ministero della Cultura, dall’ENIT e Comune di Palermo, città capofila di questa edizione.

Sono molte le iniziative, infatti, che riguardano i capoluogo siciliano, a cui si richiama anche il manifesto dell’iniziativa. Questo infatti consiste in un’illustrazione legata al Ver Sacrum che include anche il ritratto di una donna e il logo di Art Nouveau Week con un fondale che raffigura il celebre affresco di Ettore De Maria Bergler a villa Igiea. Tra le varie attività in programma a Palermo spicca il ciclo di conferenze dal titolo L’architettura e le Arti a Palermo nel periodo Liberty. Suddivisa in tre giornate in diversi luoghi, l’iniziativa farà convergere all’Hôtel Villa Igiea (12 luglio ore 15:30), alla sala della sede Confcommercio che ha patrocinato il festival (10 luglio ore 15:30) e al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas (13 luglio ore 9:30) i maggiori esperti e studiosi dell’arte e dell’architettura Liberty in Sicilia. Nei tre appuntamenti si tratterà dei luoghi deputati ai rituali propri della “Société du plaisir” e del “modo” palermitano nel campo delle arti decorative e industriali.

Accanto alle conferenze, anche molte visite guidate a Palermo: sono circa 100 gli edifici a cui il pubblico potrà accedere, e si tratta di luoghi solitamente preclusi ai visitatori. Le iniziative dell’Art Nouveau Week sono numerose non solo nelle altre città siciliane, ma anche nel resto della penisola. A Milano e a Monza infatti si celebrerà la ricorrenza della nascita dell’architetto Giuseppe Sommaruga, autore di uno stile iconico nel milanese. Ma sono molti gli eventi nelle altre città italiane.

In più, sarà prodotto il catalogo Art Nouveau Week 2024 che conterrà scoperte scientifiche sul Liberty, tra cui le pitture di Ettore de Maria Bergler e le tavole di Ernesto Basile, oltre al censimento straordinario di tutti gli edifici Art Nouveau presenti al mondo.