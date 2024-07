“Passeggiate romane”: un allestimento scenografico al MAXXI

Una nuova installazione immersiva invade il MAXXI sino al 10 novembre 2024, concepita per l’occasione dal pluri Premio Oscar Dante Ferretti, scenografo, costumista e sostenitore dell'”estetica del meraviglioso”. In Passeggiate romane viene esposta una accurata selezione di opere e reperti, raramente visibili al pubblico, provenienti dai depositi di Galleria Borghese, La Galleria Nazionale e Musei Capitolini.

La scenografia autoriale vede la città e la strada ampliarsi, invadendo l’ambiente chiuso della galleria contemporanea e mettendo in discussione il consueto rapporto tra interno ed esterno. Le opere, in un gioco di rimandi e prospettive, entrano in stretto dialogo con l’attualità dell’istituzione romana e, attraverso la sensibilità contemporanea del luogo, vengono rilette offrendo uno sguardo aggiornato sul presente.

Un mix dunque, di antico, moderno e contemporaneo in un itinerario espositivo di “passeggiate” finalizzate alla scoperta dell’arte e delle sue sfumature. Un importante confronto e dialogo tra passato, presente e futuro che avviene in uno dei musei italiani più importanti, sotto l’indiscussa guida di Dante Ferretti, celebre a livello internazionale grazie alle sue numerose collaborazioni hollywoodiane. Particolarmente fortunato il sodalizio con Federico Fellini: le sue imponenti scenografie si rivelano congeniali alla vena fantastica e onirica delle atmosfere felliniane

Dall’11 luglio al 10 novembre 2024

MAXXI, Roma

info: MAXXI