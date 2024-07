Parigi 2024, alle Olimpiadi Casa Italia si racconta attraverso l’arte

Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 l’Italia si presenterà al mondo attraverso l’arte. Le Pré Catelan, storica costruzione nel Bois de Boulogne, è stata trasformata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano in Casa Italia. Qui, dal 26 luglio all’11 agosto, un percorso espositivo racconterà ai visitatori la cultura italiana con le opere di grandi nomi dell’architettura, del design e dell’arte nazionale, da Vincenzo Agnetti a Margherita Moscardini.

Matteo Nasini, Il Giardino Perduto, 2018

installation view a Operativa Arte Contemporanea, Rome

Dimensioni ambientali

Courtesy the artist and Operativa Arte Contemporanea, Rome Matteo Nasini, Neolithic Sunshine, 2018

Exhibition view al Centro Arti Visive Pescheria, Pesaro curata da Marcello Smarrelli

Ph Michele Sereni

Courtesy the artist and Clima, Milano

La scelta di Le Pré Catelan è significativa. Proprio questo edificio, nel 1856, fu inaugurato per celebrare la nascita delle Olimpiadi moderne, per volere dal barone Pierre de Coubertin. E qui, in uno spazio simbolico, l’Italia vuole lasciare traccia della propria storia sportiva attraverso la cultura e l’arte. In mostra sono presenti infatti i grandi nomi delle arti visive contemporanee, a partire dalla facciata dell’edificio, dove è esposta un’opera site specific realizzata da Agostino Iacurci. All’ingresso, invece, sarà presente l’opera Sacral di Edoardo Tresoldi, ispirata alle forme del battistero rinascimentale.

Nel complesso, il progetto espositivo di Casa Italia per Parigi 2024 riflette sul concetto di Ensemble. In un percorso scenografico tra natura, arte e architettura, la mostra dà vita a un dialogo tra artisti e designer di fama internazionale. Tra le opere esposte, quelle di Vincenzo Agnetti, Margherita Moscardini e Fabio Viale, insieme alle creazioni di designer come Mario Bellini e Patricia Urquiola. In più, a favorire il dialogo ci sarà un allestimento caratterizzato da un tessuto semi-trasparente, utilizzato per creare ambienti intimi e accoglienti.

Gabriele Picco, Lasciarsi attraversare dall’arcobaleno, 2017

Acrilico su tela

cm 100 x 80

Courtesy the artist Patrick Tuttofuoco

Time Capsule, 2021

Inkjet print on steel cm 148 x 100 x 4

Courtesy the artist and Federica Schiavo Gallery Ph Andrea Rossetti