L’arte di Van Gogh celebra il compleanno della National Gallery

Un compleanno davvero speciale per la National Gallery di Londra: sono 50 i dipinti di Van Gogh scelti per celebrare l’anniversario dei 200 anni di fondazione dell’istituzione inglese, avvenuta nel 1824 e che attualmente ospita una ricca collezione composta da più di 2.300 dipinti di varie epoche e scuole dalla metà del XII secolo all’inizio del secolo scorso.

© National Gallery, London, Courtesy National Gallery, London © National Gallery, London, Courtesy National Gallery, London

Oltre a questo, l’evento ricorda anche il centenario dell’acquisizione da parte dell’istituzione de Girasoli e Sedia di Van Gogh – entrambe del 1888 – due delle sue opere più note. La Galleria possiede inoltre altri importanti opere di grande importanza per la rivalutazione di Van Gogh in un momento chiave della sua carriera: Campo di grano con cipressi, acquisito nel 1923, e Prato con farfalle che è entrato in collezione nel 1926.

© National Gallery, London, Courtesy National Gallery, London © National Gallery, London, Courtesy National Gallery, London

Il percorso espositivo presenterà alcuni capolavori provenienti da musei e collezioni private come il Kröller Müller Museum di Otterlo, il Van Gogh Museum di Amsterdam o il Musée d’Orsay di Parigi, soffermandosi in particolare sul periodo trascorso dall’artista ad Arles e Saint-Rémy, nel sud della Francia fra il 1888 e il 1890. Nel corso questi soli due anni, l’artista – suggestionato dai meravigliosi paesaggi francesi – ha totalmente rivoluzionato il suo stile, in una sinfonia di colore e poesia, per un momento davvero decisivo per la sua carriera.

© National Gallery, London, Courtesy National Gallery, London © National Gallery, London, Courtesy National Gallery, London

Come dichiarato dalla stessa istituzione londinese, «la mostra evidenzierà anche come i ritratti abbiano giocato un ruolo fondamentale, in quanto Van Gogh assegnava ai suoi modelli un significato simbolico all’interno del suo universo artistico, come i Poets and Lovers del titolo dell’esposizione».

© National Gallery, London, Courtesy National Gallery, London © National Gallery, London, Courtesy National Gallery, London

Dal 14 settembre al 19 gennaio 2024

National Gallery, Londra

info: National Gallery