Frieze London e Frieze Masters 2024, ecco le prime rivelazioni

Le due edizioni fieristiche Frieze London e Frieze Masters 2024 avranno luogo a Londra, al The Regent’s Park, dal 9 al 13 ottobre 2024. Per Frieze London si prospetta un design nuovo e accattivante da parte di A Studio Between, con un ingresso in gran parte riconfigurato, per dare maggiore risalto alle sezioni curate dalla fiera. La direttrice Eva Langret ha infatti dichiarato che «i visitatori di quest’anno troveranno la fiera reinventata, con presentazioni personali e artisti emergenti in primo piano, in una dimostrazione dell’impegno di Frieze per l’arte più eccitante che viene fatta oggi. Il nostro nuovo layout presenta anche più punti per la conversazione e lo scambio. Questi cambiamenti promettono nuove esperienze e nuove prospettive».

Main image: Louise Giovanelli, Stricture, 2023. Oil on canvas, diptych, 240 x 340 cm | 94 1/2 x 133 7/8 in (total), 240 x 170 cm | 94 1/2 x 66 7/8 (each). Courtesy of the artist and GRIMM

Oltre 160 gallerie provenienti da 43 paesi: Goodman Gallery, Lisson Gallery, Thaddeus Ropac, Gagosian Gallery, Perrotin, Tina Kim Gallery, Lehmann Maupin, Victoria Miro, Modern Art, White Cube e molti altri. Tra le sezioni, dopo il suo debutto nel 2023, Artist to Artist con la presentazione di sei mostre personali di artisti di fama mondiale; Focus, dedicata ai giovani collezionisti, Smoke con personalità internazionali e un focus dedicato all’arte della ceramica ed Editions che presenta opere realizzate in edizione limitata, creando nuove opportunità di collezionismo.

Zadie Xa, Knowledge Seeker, Soothsayer, Great Grandmother, 2024. Oil on linen, 200 x 250 x 4 cm. Courtesy the artist and Thaddaeus Ropac

Parteciperanno a Frieze Masters 130 gallerie provenienti da 26 paesi: l’edizione 2024 è guidata da Nathan Clements-Gillespie e vede un approccio rinnovato e incentrato sull’artista. La nuova direttrice creativa della fiera Sheena Wagstaff, ha dichiarato che «la nuova direzione curatoriale riconosce che gli artisti visitano Frieze Masters per soddisfare la loro curiosità, ringiovanire il loro pensiero e vedere come il lavoro dei loro colleghi artisti riflette i valori creativi del passato». Ospitate come ogni anno importanti gallerie: Galerie Chenel, Sam Fogg, Gagosian, Richard Green, Dr. Jörn Günther Rare Books, Johnny Van Haeften, Hauser & Wirth, Lehmann Maupin, Skarstedt e Axel Vervoordt, e i principali mercanti coreani Arario Gallery, Gana Art, Hakgojae Gallery e Johyun Gallery.

Eva Gold, Open (amber), 2024. Resin, aluminium, fibreglass, fluorescent light. 25 x 54.5 x 10 cm. Courtesy the artist and Rose Easton, London. Photo: Jack Elliot Edwards

Fra le sezioni, Studio, sempre a cura di Sheena Wagstaff e Spotlight diretta da Valerie Cassel Oliver, dedicata agli artisti del XX secolo e su opere meno conosciute di figure affermate, dagli anni ’50 agli anni ’70. Londra, durante questo lungo week-end ricco di arte, vedrà il susseguirsi di una serie di importanti mostre istituzionali, tra cui Francis Bacon: Human Presence alla National Portrait Gallery.

Hours of Isabella d’Este, use of Rome. Manuscript in Latin, illuminated by Gherardo and Monte di Giovanni del Fora. Italy, Florence, c. 1490. 130 x 87 mm, 240 leaves, vellum, text complete. With 5 large historiated initials and borders, 4 full-page miniatures in full borders. Showing fol. 13v, Annunciation scene and fol. 14r, Nativity scene in a historiated initial D. Courtesy of Dr. Jörn Günther Rare Books

info: Frieze.com