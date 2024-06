La major Sotheby’s arriva nei locali di una delle più antiche gallerie parigine, la Galerie Bernheim-Jeune nel quartiere francese dell’alta moda e dell’arte: tale edificio è caratterizzato da un retaggio storico importante, avendo ospitato la prima retrospettiva su Van Gogh e impiegato il noto critico d’arte Félix Fénéon.

Courtesy Sotheby’s Courtesy Sotheby’s

Attualmente il quartiere generale della celebre casa d’aste si trova sulla stessa via, ma da metà ottobre – nel periodo tra l’altro di Art Basel Paris dal 18 al 20 ottobre 2024 – avrà uno spazio espositivo molto più ampio (3200 metri quadrati!) e suddiviso in ben cinque piani. La nuova inaugurazione coincide con la prossima apertura di ad Hong Kong nel luglio 2024 e arriva poco prima del trasferimento della casa d’aste a New York, nell’edificio Breuer Building, sul Madison Avenue, venduta dal Whitney Museum lo scorso anno.

Courtesy Sotheby’s Courtesy Sotheby’s

Mario Tavella presidente di Sotheby’s Francia e Europa afferma che è stata scelta (visto il 30% di spazio in più rispetto alla precedente sede) una location aperta, trasparente e conviviale, con un caffè e una cantina. «I clienti potranno godersi l’emozione delle nostre aste non solo nella sala dedicata ma anche dai piani superiori. I passanti avranno uno sguardo rivolto alla sede grazie alle finestre trasparenti a tutta altezza, che affacciano sulla strada».

Inoltre, l’accesso all’esposizione è libero e gratuito, con mostre e masterclass previste per tutto l’anno. La sala d’asta, con 200 posti a sedere, è stata progettata in collaborazione con Architecturestudio. Un vero e proprio tempio dell’arte in cui come ribadito Tavella, «convergeranno tradizione e innovazione per celebrare il mondo dell’arte, della cultura e del lusso».

